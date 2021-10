Franco prevé que el Municipal vuelva a tener luz artificial en abril de 2022

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha expresado este miércoles su convencimiento de que el estadio Municipal de volverá a contar con iluminación artificial “para Semana Santa” de 2022, es decir, entre el 10 y el 17 de abril del próximo año. A esas alturas se habrán disputado las 30 primeras jornadas de la presente andadura en la Primera RFEF. El recinto en el que disputa sus partidos la Real Balompédica carece de iluminación artificial desde diciembre de 2019.

Después de que en la noche del pasado viernes el Ayuntamiento de La Línea anunciase que salía a licitación la obra de derribo y reconstrucción del estadio, la Balompédica sigue trabajando para que la Federación altere el horario previsto para el encuentro con el Albacete de la duodécima jornada (sábado 13 de noviembre a las 21:00). Todo indica que no será la última vez que tenga que llevar a cabo esta operación, porque la Española ha fijado para el sábado 27 de noviembre el duelo entre Balona y el líder del grupo II Villarreal B de la jornada 14 a las 17:00 y a esas alturas del año, con el cambio horario que se avecina, a las 18:45 ya no hay visibilidad para ofrecer imágenes de un partido a través de la televisión.

“Llevamos un año de trabajo muy intenso, con todo lo que lleva implícito una obra de estas características y hasta el día diez de noviembre cualquier empresa interesada puede presentar su oferta”, explica Juan Franco, en declaraciones a la Cadena Ser. “Estamos deseando tener ese expediente adjudicado y que empiecen las obras”.

“Es cierto que la falta de la visera es una incomodidad, pero lo más urgente es la iluminación, porque no se pueden jugar partidos en diferentes franjas horarias, de ahí que el proyecto esté diseñado para que, siempre cumpliendo con las máximas medidas de seguridad, la obra arranque con la demolición de los fondos de gol y a continuación y simultáneamente la instalación de los focos”, detalla el alcalde.

“En condiciones normales espero que tengamos el contrato adjudicado, en diciembre acabar el proceso de presentación de avales y garantías y que a comienzos de año podamos empezar la obra”, explica.

Franco recalca que la directiva de la Balompédica está informada puntualmente de estos avances y que a su vez se los ha hecho llegar a la Española y recuerda: “Todo lo que tenemos publicado no es una idea, sino que es una documentación con plazos y fechas en la plataforma del estado, más transparencia y seriedad en este expediente no se puede tener”.

El alcalde muestra su confianza en que la RFEF actuará “con flexibilidad” en cuanto a los cambios solicitados por la Balompédica y solicita que este organismo tenga en cuenta el esfuerzo y la celeridad con la que vienen trabajando tanto el propio club como el Consistorio.