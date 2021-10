Nacho Miras mantiene a la Balona como el quinto equipo menos batido del grupo

No es que la estadística le haga mucha justicia, porque está marcada por el accidente que supusieron los cuatro goles que encajó en el Municipal ante el Algeciras Club de Fútbol, pero la excelente temporada que viene realizando el meta Nacho Miras ya empieza a verse reflejada en los números. La Real Balompédica es, con ocho goles en contra, el quinto menos batido del grupo II de la Primera RFEF.

El nivel del meta ubetense volvió a quedar de manifiesto el pasado viernes, cuando su actuación fue determinante para que la Balona arrancase en Palamós un empate con el Costa Brava. No es una opinión solo de este medio. "Nacho Miras salva un punto para una Balona que no gana a domicilio" tituló su crónica el diario As.

Solo cuatro equipos han encajado menos goles que la Balona en las primeras nueve jornadas. Son el líder Villarreal B (3), el Atlético Sanluqueño (6) y tanto el Nàstic de Tarragona como el Barcelona B con 7.

Junto a la Balompédica, que ha recibido un solo tanto en las cuatro últimas jornadas y que en las dos últimas ha dejado el marco a cero, han encajado ocho tantos Atlético Baleares, Castellón y UE Cornellà.

La mejora en el apartado defensivo de la Balompédica, que se muestra más contundente en esas tareas, está sin duda a la base a la remontada protagonizada después de sus dos únicas jornadas sin puntuar. No es una casualidad que los cuatro jugadores más utilizados por el entrenador ocupen, precisamente, esas demarcaciones.