La afición de la Real Balompédica Linense determinó, en una encuesta llevada por el propio club a través de sus redes sociales, que el guardameta Nacho Miras fue el mejor jugador del equipo albinegro en la campaña 2020-21, la del ascenso a Primera RFEF. El guardavallas considera “un honor” este reconocimiento y desliza que su objetivo es “seguir creciendo” para hacerse acreedor al mismo galardón dentro de un año. Para ello trabaja día a día, porque lejos de estar de descanso, el portero del conjunto de La Línea se ejercita cada día en el gimnasio para llegar al arranque de la pretemporada, a mediados del próximo mes de julio, en condiciones óptimas.

“Para mí es un honor haber sido nombrado mejor jugador de la temporada por la afición”, comenta Nacho Miras en referencia a la última andadura del club en la ya extinta Segunda división B. “Estoy muy contento, me siento muy valorado en La Línea por la afición, por el club, por la gente que rodea a la Balona y quiero devolverles todo eso dándole alegrías. A ver hasta dónde podemos llegar juntos”

El cancerbero entiende que este reconocimiento es “un buen broche de oro al año vivido”, un periodo que es su opinión ha sido “muy bueno a título particular y colectivo”.

“Hemos conseguido el ascenso porque todo el mundo ha rendido a un buen nivel”, reivindica el portero, que al detener una pena máxima propició que su equipo lograse el ascenso a falta de dos jornadas con un empate en el campo del Real Murcia.

“Por la parte que me toca estoy muy contento, porque tenía muchas ganas de devolver al club la confianza que había puesto en mí y no puedo menos que estar satisfecho de cómo se ha dado el año en lo personal y en lo deportivo, porque conseguimos el objetivo”, recalca.

“Ahora toca saber que del pasado no se vive, que lo que hayas hecho ya no cuenta y por mucho que reconozco mi satisfacción por este reconocimiento, ya estoy centrado en la temporada que viene”, desliza. “No quiero que esto sea flor de un día, aspiro a que dentro de un año la afición vuelva a señalarme como el mejor jugador del equipo, porque eso será señal de que sigo creciendo y superándome, que es en lo que estoy”

“Creo que la Balona está donde se merece y que este año que se viene por delante vamos a disfrutar mucho, aunque sea muy complicado”, vaticina. “La Línea se merece lo que vamos a vivir, competir con algunos de los mejores clubes de España, que hace mucho que no visitaban el Municipal”.