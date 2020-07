La directiva de la Real Balompédica Linense continúa con la expansión de sus redes en el mundo del fútbol. El vicepresidente de la junta que preside Raffaele Pandalone y la cabeza visible de la red de ojeadores del club de La Línea, Nicola Radici, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el Forli, club de la Serie D italiana con el que trabajará la próxima temporada.

Radici, hombre de confianza de Pandalone, es el rostro más internacional del proyecto deportivo de la Balona. El empresario italiano dirige una red de scouting en crecimiento, que abarca Europa, África y parte del continente americano. Fruto de la labor de Pandalone y Radici se produjo el convenio de colaboración entre la entidad linense y la Academia de Fútbol hispano-camerunesa Esperance Pour Tous Academie (Esperanza para todos), implantada en Yaundé, capital política de Camerún.

Nicola Radici ha sido presentado por todo lo alto por el FC Forli, un club de la Emilia-Romaña que milita en la Serie D, la cuarta categoría del calcio italiano. El vicepresidente de la Balona se suma a la estructura deportiva de los blanquirrojos para contribuir con sus conocimientos del mercado internacional. "Su nombre es garantía de seriedad y experiencia en el mundo del fútbol", dijo Gianfranco Cappelli, el dirigente del Forli, que dejó abierta la puerta a una colaboración más estrecha con la directiva en el futuro.

Radici, habituado a compaginar labores, espera ayudar al Forli desde su parcela: "Me había prometido a mí mismo no volver al fútbol italiano, pero la amistad con el expresidente Stefano Fabbri , el proyecto técnico de la compañía y el hecho de estar en Romagna, que es una tierra que me encanta, me hizo cambiar de opinión. He estado en el fútbol durante muchos años y conozco la dinámica de este deporte, así que quiero tener cuidado en mis declaraciones y no prometer la luna a nadie", manifestó el balono, en declaraciones recogidas por el medio local Forli Today.

El vicepresidente de la junta de Pandalone es un gran conocedor, por ejemplo, del mercado africano, donde logró traer a Kibamba (traspasado al Sevilla) o a Bandaogo. Este verano la Balona ha abierto un poco más el abanico con apuestas de otro perfil como Chironi o Tata Díaz.

"Necesitaré algo de tiempo para conocer el medio ambiente, pero ya he podido notar la gran disponibilidad de campos y estructuras que son la base de un club que quiere jugar al fútbol", dijo Radici sobre su primera impresión del Forli. "También conozco muy bien al actual director deportivo, Carlo Di Fabio, que es una garantía de habilidad y está construyendo una base sólida para comenzar de nuevo".