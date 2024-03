... Y si el tiempo no lo impide

A ocho puntos de la quinta plaza y con solo tres de ventaja sobre la plaza de play-out, con seis partidos por jugar. Así arranca el domingo la Real Balompédica Linense, después de los dos encuentros adelantados a la tarde del sábado, en los que no falló el Marbella -que derrotó al San Roque de Lepe- pero sí el Orihuela, que cayó en Ciudad Real ante el Manchego merced a un tanto del exbalono José Ramón. Los albinegros reciben este domingo (17:00, en directo a través de Notikumi) a un Vélez Málaga en estado de descomposición ante el que no le cabe otra cosa que ganar. Y además de forma holgada. Dani Santafé, Morcillo y Santi Jara son bajas. Vuelve Pepe Greciano. Todo eso si las incesantes lluvias que caen sobre La Línea desde la noche del pasado jueves no fuerzan la suspensión.

Después de siete jornadas sin vencer, la Balompédica tiene ante sí este domingo una oportunidad pintiparada para regresar a la senda del triunfo. Todo lo que no sea eso sería poco menos que un escarnio. Así lo ha reconocido el entrenador, Fernández Rivadulla, que habla de la necesidad de ganar “sí o sí”.

Ficha técnica Real Balompédica: Facundo Ackerman; Ángel Mancheño, Diego Jiménez, Rafa Ortiz, Nani; Javi Pérez, Sergi Monteverde; Moi Parra (Aridane Santana -Nando Copete-), Pitu, Fran Carbià y João Pedro. Vélez CF: Jesús Moreno; Dani Oliva, Adri Delgado, Sunday Ocheche, Ale Briggs; Andrés Ortega, Aarón Sánchez, Dani Cosano (Christian); Tomás (Edu), Abde (Fran García) y Mario Gassamá. Árbitro: Jaime Muñoz Moreno (Madrid). Arbitró esta misma temporada el Balona-UCAM Murcia (0-2). No se ha cruzado antes con los de la Axarquía. Hora: 17:00 (Vigésimo novena jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo, adquiriendo el acceso, por seis euros, a través de Notikumi). Estadio: Ciudad de La Línea. Precedentes: El Vélez (con sus diferentes denominaciones) no ha ganado en sus seis visitas anteriores a La Línea. Sumó un empate y cosechó cinco derrotas, la última en su visita más reciente, en la andadura 1982-83 (6-0).

Hay que esperar a que se jueguen los partidos anunciados para la mañana del domingo, pero de no mediar sorpresas mayúsculas, más que servir para seguir alimentando el sueño de alcanzar el play-off -que cada día se antoja más improbable- los tres puntos deberían permitir que se tranquilizasen los ánimos con respecto a la permanencia. Unos ánimos, por cierto, muy cargados, porque la afición está más que desencantada con esta Balona incapaz de imponer su ley en una Segunda Federación que por muchas cosas empieza ya a sonrojar. Entre el estado de ánimo y la meteorología, lo que parece seguro es que no va a producirse una avalancha en el Ciudad de La Línea.

El club, como es norma desde Antonio Fernández Rivadulla llegó al cargo, no hace pública la convocatoria, pero tampoco es un secreto que son bajas Dani Santafé, que cumple su segundo partido de sanción, Santi Jara, que continúa lesionado y Morcillo, que se ha resentido de unas dolencias durante la semana. Vuelve Pepe Greciano, una vez cumplido su partido de inhabilitación por su expulsión ante el San Roque de Lepe. Esta vez no hay canteranos en la convocatoria.

En lo que se refiere al once, el míster guarda sus cartas y ya la pasada semana sorprendió. Los cambios que hizo en la segunda parte pusieron una vez más de manifiesto que João Pedro rinde mucho más cuando juega por dentro -no es precisamente una novedad- y eso puede llevarle a realizar algunas variantes. Jugar sin nueve puro es una de ellas. Está por ver. No hay que pasar por alto que el preparador se mostró muy contento, a pesar de la derrota (2-1) con el rendimiento de sus hombres en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros y que por lo tanto tampoco es previsible un cambio radical.

Fernández Rivadulla se mostró en la previa del encuentro extremadamente respetuoso con el conjunto de la Axarquía y su delicada situación. No quiere dar lugar al exceso de confianza. “Un animal cuando está herido se vuelve más peligroso y eso hay que tenerlo presente”, recordó.

“Con todo no podemos escondernos y este partido se tiene que quedar en casa sí o sí, no hay otra variante”, puntualizó de inmediato. “Estamos preparando el partido para ser mejores que el rival, porque siendo mejor tenemos muchísimas más posibilidades de ganarlo y debemos hacer valer que jugamos en nuestro estadio".

El preparador también lanzó un mensaje a la afición: “A la gente solo se le puede pedir que nos apoye y que al final del partido nos dé la nota que nos merezcamos”, apostilló. “Si estamos mal que nos recrimine cosas, pero si nos merecemos algo que la gente lo sepa valorar, porque creo que es importante para ahora, pero también para el devenir del club con lo que nos estamos jugando salir de las posiciones en las que estamos y poder afrontar el futuro con la garantía de estar más tranquilos”.