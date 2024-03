El Vélez viajará a La Línea, pero sin entrenador y autogestionado por la caseta

El Vélez CF, o mejor dicho, la plantilla del Vélez CF está decidida a viajar este domingo a La Línea para medirse (17:00, en directo a través de Notikumi) a la Real Balompédica para disputar el encuentro de la vigésimo novena jornada del grupo IV de la Segunda Federación. Puede parecer una información irrelevante, pero dadas las circunstancias que se viven en la entidad de la Axarquía, la presencia del plantel en el duelo ha estado en el alero varias veces durante la semana.

Otra cosa bien diferente es cómo acudirá el Vélez, inmerso en una de esas crisis que casi siempre desembocan en desaparición. En enero se produjo una diáspora masiva (que incluso al exbalono Alu Koroma, ahora en el Orihuela) como consecuencia de la reiterada falta de cobro y más tarde hubo un traspaso de accionariado. El sueco Jesper Norberg (y su lugarteniente Magnus Pehrsson, que además desempeñaba las funciones de entrenador) entregaron el poder del club al empresario argentino Pablo Sebastián Nilo, quien llegó con grandes promesas.

Apenas un mes después los futbolistas “no cobran desde octubre. El cambio de propiedad no solo no ha ayudado, sino que ha empeorado las condiciones laborales de la plantilla. Jugadores que se pasan hasta varios días sin comer al incumplir la nueva propiedad los acuerdos de hospedaje y pensión alimenticia que se establecieron en sus contratos a principio de temporada. Esta es la realidad de un Vélez al borde del hundimiento y superado por una crisis institucional que va más allá de quién es el dueño”, analizaba Sport Direct Radio.

La consecuencia es que el Vélez enlaza nueve jornadas sin vencer (desde que lo hiciese en Orihuela el 21 de enero antes de la salida en tromba del plantel) y que en ese periodo ha sumado tres puntos, lo que le ha llevado de competir por el play-off a los puestos de descenso

El club impuso el martes a una exfutbolista de Barça y Espanyol, Alejandra Jiménez, como entrenadora. La preparadora llegaba del Cúllar Vega de Primera Andaluza. Dirigió dos sesiones de trabajo. La del viernes, no. Unas informaciones hablan de un motín en la caseta. La propia interesada hizo público un comunicado negando la mayor y asegurando que la decisión de apartarse de las funciones la había tomado ella.

El caso es que en ese compás de espera se marchó el preparador físico, Edu Peña, que había asumido las funciones de entrenador. Así que, técnicamente, el rival balono afrontará el duelo desde la autogestión de la plantilla y sin preparador. Algo insólito.

En cuando al plantel, pues acude con lo que tiene después de que en diciembre se marchase media plantilla y que hayan ocupado esas plazas jugadores que no estaban en activo o chavales de la cantera. La media de su último once no llegaba a las 22 años.

De nombres poco se puede hablar. Bueno sí, que saldrá al campo el gallego Aaaron Sánchez, que forma parte como scouting del cuerpo técnico de la propia Real Balompédica y que tras la marcha primero de Diego Barrios y más tarde de Dolapo Adebowale la responsabilidad de defender la portería ha recaído en Jesús Moreno, que hasta hace un par de semanas alternaba su presencia en los filiales de Segunda y Tercera Andaluza de la entidad. Debutó en Segunda RFEF la pasada semana ante el Cádiz Mirandilla (0-3), pero es evidente que no es el responsable, sino una víctima más de esta delirante situación en la que se encuentra su club.