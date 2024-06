La Balona, a vueltas con el precio de los abonos

Los precios de los abonos de la Real Balompédica Linense para su segunda andadura en Segunda Federación han levantado ampollas. Por mucho que el club haya hecho un guiño a los que ya adquirieron el carnet la pasada temporada son muchos los balonos que entienden que la alza ha sido desproporcionado. El club se defiende y asegura que más que de subida, lo correcto sería hablar de “regularización” como consecuencia de que ya se pueden utilizar todas las gradas del Ciudad de La Línea.

La Real Balompédica cobró el curso pasado 150 euros por el abono de Tribuna (130 si era consecuencia de una renovación), sin distinción de localidad. De cara a la campaña próxima costará entre 230 (180 para las renovaciones) en zona baja y 270 (220) en las tres últimas filas, con una serie de ventajas añadidas. En fondo de gol se mantienen los 90 euros. No es posible establecer comparación en Preferencia (150 euros, 130 para renovados) por cuanto a estas alturas del verano pasado esa grada ni siquiera existía.

Los aficionados no han reaccionado nada bien y el club trata de explicarse. Ejerce de portavoz Javier Baglietto, que ha regresado al club para gestionar el márketing y los eventos y nada más desembarcar ya se ha encontrado con la primera polvareda.

“No podemos discutir que los precios han subido con respecto al año pasado, porque es una realidad, pero sí podemos cuestionarnos si es caro”, reflexiona. “Basta remontarse al año 2014, que la Tribuna costaba 180 euros, y al año siguiente, 215 euros y hacer la comparación”, detalla, al tiempo que aporta dos tablas que se adjuntan a esta información con las campañas de ambas andaduras.

“Hay que entender que la temporada pasada el precio de la Tribuna fue módico, porque no teníamos Preferencia y no podíamos perjudicar a nuestros abonados de esa zona, así que el club hizo un planteamiento a la baja, que lógicamente no se puede mantener en el tiempo”, detalla.

“Nos encontramos ante una situación nueva”, recuerda. “Por primera vez desde ni se sabe volvemos a tener un estadio con Tribuna, Preferencia... y dos fondos, que llevaban años cerrados, así que hay que adaptarse a esa nueva situación y regularizar los precios”.

“En primer lugar no hay que olvidar que el club ofrece paquetes familiares de abonos que suponen una descuento en los precios y por otro hay que comprender que la vida sube, que los sueldos de los jugadores cada vez son más altos, que Hacienda se queda con una parte de lo que ingresamos por este capítulo y que aunque el presidente (en referencia a Andrés Roldán) está haciendo un enorme esfuerzo, esto es cosa de todos”.

“Otra opción es que existe la posibilidad de presenciar todos los partidos de la temporada por 90 euros en fondo de gol e invito al que quiera que se acerque y se siente allí, se ve el fútbol fantástico y el precio entiendo que es muy asequible”, insiste.

“Gracias a que disfrutamos de un nuevo estadio tenemos un abanico grande de posibilidades, la Preferencia cuesta 150 euros por toda la competición”, insiste.

“También nos han llegado quejas por el asunto de los menores, pero es que antes regalábamos el cemento que nos sobraba y ahora, al haber asientos, tenemos que bloquear cada uno de ellos para evitar que un padre llegue con su hijo y se encuentre que lo tiene que poner muy lejos de donde él está”, reflexiona el dirigente albinegro.

“Es evidente que todo el mundo tiene derecho a opinar, faltaría más, pero ya lo dijo el míster en su presentación, es el momento de que nos unamos”, finaliza. “Andrés Roldán ha asumido sus errores, está trabajando para llenar la Balona de linenses, para hacer un proyecto atrayente y hay que comprender que la profesionalización cuesta dinero y que el club tiene que contar con todos los balonos”.