La Balona y el 'bien del viajero'

La victoria conseguida este domingo en el Nuevo San Ignacio de Málaga sobre El Palo FC (0-2) no solo ha servido para que la Real Balompédica Linense regrese a la senda de la victoria después de dos semanas y vuelva a dejar la puerta a cero tras idéntico periodo. También ha valido para poner de manifiesto –más si cabe– la peculiar marcha del equipo que entrena Baldomero Hermoso Mere, que después de 14 partidos de liga suma más puntos como visitante (11) que en su propio estadio (9).

No hace tanto –cuando herir susceptibilidades no era tan fácil como ahora– se solía decir que los equipos que se comportaban como lo hace la Balona en el presente curso actuaban como un buen padre, porque todo lo que ganaban fuera se lo dejaban en la casa. Dichos racios al margen, no deja de ser sorprendente que una escuadra que tradicionalmente ha basado gran parte de su poderío en el respaldo de su incansable hinchada como la Balompédica camine esta temporada justo por el camino contrario.

En los siete encuentros que ha jugado en el Ciudad de La Línea el conjunto albinegro suma dos victorias (para hacerlo aún más extraño, precisamente ante dos de los tres primeros clasificados, Marbella y Sevilla Atlético), tres empates (frente a Betis Deportivo, Águilas y Rácing Cartagena) y dos derrotas, a manos de Estepona y UCAM Murcia.

Eso se traduce en que ha acumulado nueve puntos, lo que le supone ser en este apartado el decimocuarto equipo del grupo IV de la Segunda RFEF entre los 18 participantes. Solo San Roque de Lepe, su próximo rival Orihuela (7), Cartagena B y su más reciente víctima El Palo FC (5) presentan peor balance como anfitriones.

Los albinegros han marcado cinco goles y encajar otros tantos ante sus incondicionales. En cuatro de esos siete duelos disputados ante su afición se han quedado sin marcar. En idénticas ocasiones han dejado su portería a cero.

Mejor a domicilio

Sin embargo, fuera de casa, donde presumiblemente es más complicado conquistar puntos, la Balona suma tres victorias (La Unión, Cádiz Mirandilla y El Palo), es decir, una más que en casa. A esos triunfos hay que añadirles dos empates (en Yecla y Lepe) y otras tantas derrotas (Manchego de Ciudad Real y Vélez).

Estos resultados arrojan un botín de 11 puntos. Solo el Estepona, que alcanzó los 13 con su sufrida victoria en la última jornada en su visita al colista Cartagena B, tiene mejores números en ese apartado.

Más curioso resulta aún que la Balona, que no vive precisamente un idilio con el gol, ha marcado en ruta más veces que en su estadio (7 por 5) aunque, eso sí, ha recibido un gol más (6 en vez de 5). Y es que los albinegros solo se han quedado sin marcar en dos de sus siete desplazamientos. Como sucede con los partidos en su estadio, hasta en cuatro ocasiones regresaron a casa con la portería a cero.