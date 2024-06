La cantera de la Balona, otra vez profanada

El Cádiz CF ha hecho público este lunes el fichaje de Kai Mauro. El lateral zurdo de Gibraltar no solo formó parte el curso pasado del plantel del Atlético Zabal que logró el ascenso a la Liga Nacional Juvenil, sino que se ejercitó en varias ocasiones con la plantilla de Segunda Federación de la Real Balompédica Linense. La marcha del enésimo canterano reabre el debate por un lado sobre la falta de protección de los clubes que invierten en sus bases y por otra sobre el apego que puedan sentir los futbolistas a las entidades en las que dan sus primeros pasos. La única realidad es que los clubes están obligados a intentar crecer desde abajo y que el futuro de cualquier chaval de menos de 18 años pertenece a sí mismo y a su familia.

No es, lamentablemente, un caso aislado. No es el primero y es muy fácil vaticinar que tampoco será el último. Pero la marcha de Kai Mauro de la estructura del Atético Zabal (es decir de la Balona) al Cádiz pone el dedo en la llaga sobre un problema gave: la indefensión de los clubes que invierten tiempo y dinero -como sucede con el de La Línea- en intentar ayudar a crecer a los jugadores más prometedores de sus categorías inferiores.

Cada día laborable de un punto muy definido del municipio de Los Barrios parte un autocar con dos decenas de jugadores del Campo de Gibraltar -varios de ellos de La Línea- para entrenarse con los equipos de sus respectivas categorías del Cádiz Club de Fútbol, con los que juegan los fines de semana. Las posiciones sobre la influencia que esos desplazamientos diarios tienen en la formación académica de los chavales, algunos de muy corta edad, son, como poco, muy encontradas.

De forma menos numerosa la comarca también está representada en las bases de Sevilla FC, Real Betis Balompié o Málaga, por poner solo algunos ejemplos.

No solo en Andalucía captan futbolistas entre los canteranos linenses. El pasado mes de mayo un cadete del Balón Linense, Óscar Pérez Ramagge, se sometió a una prueba con el CF Fuenlabrada, cuyo equipo de referencia milita en la Primera Federación.

Durante años el éxodo de futbolistas encontraba como argumento la falta de atención de la Balompédica. Pero ahora no es el caso. El grupo de trabajo que comanda Miguel Ángel León no solo ha proyectado a tres equipos (el filial senior y los dos juveniles) a categorías superiores, sino que la presencia de integrantes de esas tres plantillas en las sesiones de trabajo del primer equipo casi dejó de ser noticia. Es cierto que no hubo oportunidades para los canteranos más allá de las que tuvo el tarifeño Pepe Greciano, pero a nadie se le escapa que este tipo de trabajos precisa madurar.

Entre los que se ejercitó más de una vez primero con el portuense Baldomero Hermoso Mere y más tarde con el gallego Antonio Rivadulla está el propio Kai Mauro. De hecho en enero, cuando comenzó la reconstrucción del plantel en el mercado de invierno, el entonces director deportivo, Alberto Achirica, desveló que barajaba su nombre para desempeñar las funciones de segundo lateral izquierdo. No ha sido suficiente para que el futbolista, que por supuesto es libre para elegir, decidiese quedarse en el Ciudad de La Línea.

“El Cádiz se lleva a una de las promesas de Gibraltar”, adelanta Diario de Cádiz, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly.

“El Cádiz Club de Fútbol y Kai Julián Mauro (30-05-2007, Gibraltar) han llegado a un acuerdo para que este jugador se convierta en nueva promesa de la entidad cadista. El joven futbolista juvenil llega procedente del Atlético Zabal y juega en la posición de lateral izquierdo”, señala la información.

“Formado en la cantera del conjunto zabalista, la campaña pasada la pasó en el Algeciras cadete aunque posteriormente regresó, ya en edad juvenil, a su club de origen. En la temporada que está a punto de concluir, Mauro Kai, que es como se le conoce futbolísticamente, llegó a entrenar con la Balona y fue una de las alternativas al carril zurdo siendo aún Baldomero Hermoso 'Mere' el entrenador de los linenses”, añade,

“Mauro Kai es internacional con Gibraltar y destaca por sus excelentes condiciones físicas, lo que provoca que parezca mayor de lo que dicta su documento nacional de identidad. El zaguero se unirá al Cádiz CF juvenil (División de Honor), aunque no se descarta su incursión en uno de los dos filiales, Cádiz C Balón o Cádiz CF Mirandilla, a lo largo de la temporada 2024-25”, finaliza.