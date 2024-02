Fran Alcoy releva a Palomeque como entrenador de La Unión, rival de la Balona

La Unión Atlético, penúltima clasificada del grupo IV de la Segunda RFEF, en el que compite la Real Balompédica Linense, ha cambiado de técnico. El equipo murciano ha destituido a Manolo Palomeque, artífice de dos ascensos después de jugar cuatro play-off, y ha entregado la responsabilidad de dirigir al primer equipo a Fran Alcoy, que el curso pasado, también en la segunda vuelta, entrenó al Alzira, igualmente en la cuarta categoría del escalafón nacional.

Otro entrenador que cae en el grupo IV de la Segunda RFEF. Y en su caso, un clásico en la entidad. Manolo Palomque y La Unión Atlético separan sus caminos después de cinco temporadas, en las que había logrado disputar cuatro 'playoff' y había logrado dos ascensos. Llevó al conjunto minero desde Preferente a Segunda Federación. De la sexta a la cuarta categoría.

Pero la realidad es que La Unión Atlético ocupa el penúltimo lugar de la tabla, a cinco puntos de la plaza de promoción y a siete de la salvación directa. No gana desde que el tres de diciembre doblegó al Águilas. Desde entonces ha sumado un punto en siete jornadas. En ese periodo cayó en La Línea ante la Balona (2-1) después de adelantarse en el marcador y, el pasado domingo 1-3 a manos del líder Sevilla Atlético. En su plantilla, dos exbalonos, el meta Ángel de la Calzada y el veterano delantero Belencoso.

“Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Cuando no se gana, lógicamente el entrenador tiene que salir. Me voy tiste, porque no he dado con la tecla para revertir esta situación”, confesó el algareño a través de sus redes sociales.

El relevo es Juan Francisco Alcoy García, nacido en Valencia el 24 de junio de 1968 -tiene 55 años-, que llega avalado por su experiencia.

Pasó por las canteras de Cartagena, Atlético de Madrid y Villarreal, para luego ascender a Segunda B al Talavera, en el trabajó cinco años y pasar por El Ejido y Unión Deportiva Alzira.

El preparador valenciano debutará al frente de La Unión el próximo domingo (16:00) cuando su equipo rinda visita al Vélez CF, que está pendiente de reforzarse, ya que solo cuenta con ocho jugadores inscritos. El conjunto minero ya ha disputado sus dos partidos con el de La Línea.