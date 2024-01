Palomeque: "La Unión debería haber sumado por lo menos un punto"

Manuel Palomeque, el técnico de La Unión Atlético, considera que su equipo mereció puntuar en el Ciudad de La Línea, donde cayó derrotado ante la Balona. "Deberíamos haber sumado por lo menos un punto", lamentó el preparador, que deslizó que el 2-1 pudo llegar en fuera de juego.

"Sabíamos donde veníamos, a jugar contra un gran rival como la Balona, con una plantilla importante", comenzó su valoración. "Empezamos bien, nos pusimos por delante muy pronto. Creo que estuvimos sufriendo un poco sin balón en esa primera parte, la Balona tenía el balón en zonas en las que no nos generaba demasiado peligro, pero sí acercamientos al área. En un minuto clave nos metieron el empate. Tuvimos algún contrataque en el que pudimos habernos puestos con una ventaja más abultada", resumió el primer periodo.

"En la segunda parte enseguida encajamos el segundo en una situación, me dicen mis jugadores, un tanto dudosa y no quiero poner excusas, yo no lo veo. Cambiamos un poco el dibujo, creo que el equipo mejoró y fue a empatar el partido. Es verdad que la Balona tuvo alguna situación para meter algún gol más pero La Unión pudo empatar en alguna que otra ocasión", opinó.

"Sin quitar méritos al rival, entiendo que La Unión debería haber sumado por lo menos un punto porque generó situaciones como para empatar", aseguró Palomeque.

"Ellos tuvieron situaciones, pero creo que en el cómputo global un empate habría sido más justo. En el fútbol lo que valen son los goles, nos vamos con la moral por los suelos porque el equipo trabaja", reconoció el técnico de los murcianos.

"Sabemos que tenemos que mejorar esta segunda vuelta para salir de esa zona peligrosa en la que estamos", aceptó Palomeque, que vio la igualada posible hasta el final: "Veíamos que podía llegar el empate, hicimos cambios, tratamos de llegar por fuera con centros laterales, Florián tuvo una, pero no pudo ser".