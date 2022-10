Corre hacia la luz, Balona

“Corre hacia la luz, Carol Anne. Corre lo más rápido que puedas”. La frase que dejó en la memoria de toda una generación una de las películas por excelencia de los años 80, Poltergeist, podría aplicarse perfectamente este domingo (18:00) a la Real Balompédica Linense. Los albinegros, que después de siete semanas no conocen el triunfo y aguardan el comienzo del choque con el Sanse en plaza de descenso, dispondrán después de tres años de una iluminación artificial que este sábado experimentó con el correspondiente OK lo que se conoce como una prueba de obra. Los linenses, con Gerard Oliva pero sin Toni García, Nacho Heras y muy posiblemente ni Omar Perdomo ni Borja López, precisan un triunfo que saque de la caldera a su técnico, Alberto Monteagudo.

Nada menos que 1.031 días (2 años, 9 meses, y 24 días) habrán pasado este domingo desde que el 20 de marzo de 2019 la borrasca Elsa derribó la primera de las torretas del estadio Municipal, lo que propició que las tres restantes fueran demolidas apenas una semana después. Casi tres años de horarios condicionados por la falta de iluminación artificial que terminan este domingo, como un avance de las muchas buenas nuevas que la reconstrucción del coliseo balono traerá a sus incondicionales.

Esa luz que aportarán los focos la necesitan los albinegros para aclarar sus ideas y encontrar, por fin, la frescura (y el golpe de suerte, todo hay que decirlo), para lograr un primer triunfo que amanse las aguas turbulentas y permita mirar al futuro con menos incertidumbre. Todo eso, con el acuerdo del presidente, Raffaele Pandalone, con un nuevo inversor a puntito de cristalizarse, que es otra causa para generar equilibrio.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Damjan Gojkov, Fran Morante, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Masllorens, Antonio Romero; Alhassan Koroma (Álex Guti), Yassin Fekir, Joao Pedro (Älex Guti) y Gerard Oliva. UD Sanse: Pedro López; Rafa Navarro, Fomeyem, Juanra, Sergio Nieto; Villapalos, Reyes, Coulibaly, Raúl Hernández; Arturo y Borja Martínez (Pedro Benito). Árbitro: José David Martínez Montalbán (Águilas, Murcia). Ha arbitrado dos veces a la Balona, ambas a domicilio y las dos saldadas con derrotas albinegras por la mínima. Los madrileños han sumado con este trencilla dos victorias y un empate. Hora: 18:00 (octava jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por inStat.tv, para abonados). Estadio: Municipal de La Línea Antecedentes: Éste es el primer enfrentamiento entre Balona y Sanse en competición oficial. El pasado verano se enfrentaron en un torneo amistoso en Madrid y empataron sin goles en un duelo de 45 minutos.



Los albinegros recuperan a Gerard Oliva, cumplida su sanción, pero por pierden por la misma causa a Toni García, expulsado en San Fernando en la jornada precedente. En el capítulo de lesionados Nacho Heras será baja por segunda semana consecutiva y aunque Omar Perdomo y Borja López aparece como duda, resulta muy complicado que fuerce después de una lesión muscular, porque es de sobras conocido las consecuencias de una recaída en ese tipo de contratiempos.

El británico Bobby Duncan está por primera vez en disposición burocrática de ser de la partida, pero se reincorporó el miércoles después de varias semanas en el Reino Unido y las opciones de que comparezca en el césped se antojan casi inexistentes.

“No me influye que haya un sector de la afición que pueda estar hablando de mi destitución, pasa en todas partes, no es la primera vez que me sucede”, asegura Alberto Monteagudo. “El fútbol es siempre difícil para el entrenador, estamos siempre somos la diana, somos responsables evidentemente, pero sabemos que hay que vivir con ello”.

“Yo sé cómo es la afición de la Balona y que en cuanto le demos una victoria va a cambiar de opinión, como sucedió seis semanas atrás cuando decían que se sentían orgullosos de ver la alegría con la que estaba jugando el equipo”, añade.

Monteagudo, que admite que el vestuario ha vivido “una semana difícil” después de la derrota en San Fernando, se confiesa, empero, consciente de que el equipo tiene “que dar una alegría a la afición” para evitar que la situación vaya a más.

“El Sanse es un gran rival, un equipo de la categoría, agresivo, que viene de ganar a dos grandes y andan con una confianza alta, pero nosotros tenemos la necesidad y yo espero y deseo que eso pueda más”, abunda el preparador, que subraya en la necesidad de que los buenos momentos de juego de la Balona “tengan continuidad” y no se produzcan los apagones que le están pasando factura semana tras semana. “Además nos está faltando gol”, recalca.