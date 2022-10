El Sanse, con Coulibaly pero sin Borja Sánchez, en plan 'matagigantes'

La UD San Sebastián de los Reyes puso rumbo este sábado con dirección a La Línea, donde este domingo (18:00) se enfrenta a la Real Balompédica, avalada por los números. Viene de enlazar dos victorias de prestigio: en el Nuevo Arcángel, donde el Córdoba enlazaba 22 encuentros sin perder, y en casa ante el recién descendido Alcorcón. Enlaza dos encuentros sin encajar un solo gol y es el segundo mejor viajero del grupo, con una sola derrota en cuatro viajes, en Linarejos. Todo eso le permite comenzar la jornada en puestos de ascenso en el grupo I de la Primera Federación.

Los madrileños, que hace dos años disputaron fase de ascenso a Segunda, afrontan la presente andadura con 14 caras nuevas. En su plantilla, dos caras conocidas para la afición albinegra, la del parisino Aly Coulibaly, que vistió la guayabera albinegra en las dos últimas campañas, y la de Borja Sánchez, que lo hizo en la desafortunada andadura 2008-09, cuando era poco menos que un chiquillo. Entonces jugaba en banda. Hoy lo hace por dentro. Una lesión le impide viajar al que fue su estadio.

También se han quedado fuera de la convocatoria, en la que están los tres porteros, los centrocampistas Alejandro Salvador (Ato) y Jorge Jiménez (Jime).

Parece obvio que después de tres partidos sin perder y dos victorias el entrenador, Luis Ayllón, no introducirá muchos cambios en el once. Si acaso es probable la entrada de Coulibaly para que Borja Martínez ocupe el Pedro Benito y se produzca un leve cambio en el dibujo.

El entrenador es Luis Ayllón, ex de Conquense, Navalcarnero ey Unionistas de Salamanca. El preparador se refiere a la Balona como "un equipo que no ha empezado todo lo bien que le hubiese gustado, al que le está costando dar con la tecla para poder ganar los partidos, pero eso no impide que sea un conjunto muy compensado, muy peligroso, muy vertical, que maneja muchos registros y que en todos los partidos está muy cerca de sacar puntos”.

“Yo lo veo como un equipo de la categoría, que va a querer dar un paso adelante y por eso sé que va a ser un rival muy peligroso”, añade. “Esta situación de no haber ganado es delicada para ellos, no es cómodo verte en esas posiciones, pero aún queda mucho campeonato y ellos van a trabajar para revertir esa situación con una victoria, yendo a por el partido”.

“Nosotros nos tenemos que concienciar de lo que nos podemos encontrar y tratar de llevar el partido a nuestro terreno para seguir en la dinámica en que estamos”, finaliza.

