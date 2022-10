El balono Toni García, sancionado con dos partidos

El Juez Único Disciplinarios para las categorías RFEF ha impuesto una sanción de dos encuentros al jugador de la Real Balompédica Linense Toni García, quien fue expulsado el pasado sábado en el encuentro que los albinegros disputaron en San Fernando y en el que cayeron por 1-0. Por lo tanto el atacante no podrá jugar ni el próximo domingo en el Municipal frente al Sanse (18:00) en duelo de la octava jornada del grupo I de la Primera Federación ni una semana más tarde en el Nuevo Vivero frente al Badajoz.

Toni García vio la tarjeta roja en el minuto 76 y el colegiado del encuentro, Antonio Alberola, escribió en el acta que fue expulsado por “dar una patada a un jugador adversario con uso de fuerza excesiva, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado”.

El Comité ha entendido que se trataba de una agresión y ha aplicado al futbolista del equipo de La Línea el artículo 130.2 del Código disciplinario, que hace referencia a la utilización de “violencia” en el transcurso de un partido.

La baja de Toni García se agrava ante la posible ausencia de otro de los atacantes, el canario Omar Perdomo, que tuvo que abandonar el partido en el Iberoamericano por un problema muscular y al que los servicios médicos del club están tratando de recuperar para la jornada inminente, aunque no se antoja tarea fácil.

El que sí parece estar totalmente descartado para el choque con el Sanse es el central Borja López, por lo que lo más probable es que el eje de la zaga ante el conjunto madrileño lo compongan Fran Morante y Jesús Muñoz.

Pero no todo son malas noticias para los albinegros. Este miércoles se ha incorporado por fin a las sesiones de trabajo el delantero británico Bobby Duncan, una vez ha regresado de Londres, donde ha regularizado su situación documental, que ya le permite ser alineado. Aunque es poco probable que después de varias semanas de ausencia el punta entre en los planes de Alberto Monteagudo, no se puede descartar que sea un as en la manga del técnico albaceteño para algunos minutos.