La Balona se pide otro Recre

Siete días después de que su grada estallase de júbilo al verla derrotar al Recreativo de Huelva y auparse a la cuarta posición, la Balompédica repite este domingo (17:00) ante otro Recreativo, esta vez el de Granada, al que aventaja en cuatro puntos en la clasificación del grupo IV de Segunda B. Los albinegros han recuperado a Pierre, con lo que la única baja es la de Sana. El técnico, que cuenta con 19 futbolistas, recalca que el de esta tarde será “un partido muy complicado”.

La Balona, la que pertenece al selecto grupo de trece equipos que no conoce la derrota en casa en las tres primeras divisiones del fútbol nacional, la que enlaza más de ocho meses sin perder en casa, recibe en el Municipal a un Recreativo Granada al alza que acredita mejores números como visitante que cuando juega ante su público.

Los de La Línea sabrán a las 14:00 si tienen opciones de auparse al tercer puesto. Para eso necesitan ganar y que el Cartagena no lo haya hecho en Marbella en el duelo matinal.

Los albinegros afrontaron la semana con la duda de si el lateral zurdo Pierre Cornud podría o no alinearse como consecuencia de una fuerte contusión en el pie izquierdo que incluso le obligó a abandonar el campo durante el encuentro con el Recreativo de Huelva. El francés ha evolucionado favorablemente, participó en la fría sesión preparatoria de ayer con absoluta normalidad y al término de la misma confirmó que está en condiciones de ser alineado. “Está todo OK”, dijo tajante.

Los brokers consideran a la Balona clara favorita Las casas de apuestas confían en que la Balona mantendrá después de la jornada dominical su racha de éxitos. Bet stars e Inter Wetten, las dos que mejor pagan el triunfo de los de Jordi Roger, abonarán 1,70 euros por cada euro apostado a los que confíen en esa opción. William Hill entregará 3,40 a los que acierten jugando al empate y el triunfo de los nazaríes se dispara hasta los 5,25.

Así las cosas el técnico, Jordi Roger, cuenta con 19 de los 20 hombres que componen su plantilla, ya que Sana N`Diaye aunque ya ha comenzado a realizar carrera continua no podrá reaparecer hasta el primer compromiso de 2019, el seis de enero en el Municipal frente al Cartagena.

Todo indica que el técnico volverá a poner sobre el césped al mismo once que arrancó el partido ante el Decano, lo que supone que arrancarán Kibamba en el centro de la retaguardia y Pablo Santana como pivote junto a Ismael Chico.

El míster, que anda preocupado por el exceso de alabanzas que recibe su plantilla (“los elogios debilitan”, repite) no se cansa de enviar el mensaje de que el de esta tarde será un duelo peligroso: “El filial del Granada lo hace muy bien con y sin balón, han estado muchas semanas en play off y eso no sucede por casualidad”.

“Están siendo más prácticos y compactos que a comienzos de temporada”, analiza el entrenador, que recuerda que los jugadores de su rival de hoy son “como aviones” cuando salen a la contra.El preparador catalán también recordó que “no es fácil” según demuestra la estadística que un equipo enlace dos triunfos en casa cuando disputa dos partidos como local de manera consecutiva.