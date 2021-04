No será el partido más largo del mundo, pero a los aficionados de la Real Balompédica Linense se lo va a parecer. La Balona puede dejar este domingo 25 de abril impreso en su centenaria historia como el día en que garantizó la plaza en la Primera RFEF, la futura tercera categoría del escalafón nacional. Para eso precisa vencer en la Nueva Condomina (Enrique Roca) al Real Murcia a partir de las 18:00 y que el Tamaraceite no lo haya hecho en su visita a Córdoba al mediodía o bien empatar, que el encuentro del Nuevo Arcángel acabe en tablas y el Cádiz B se imponga en Sevilla (11:30). Carrasco y Víctor Mena por sanción y Antoñito, por lesión, son bajas en los linenses, que han desplazado a toda la plantilla por si se diese el ascenso. Paco Candela en el eje y Fabrizio Danese en el costado zurdo de la zaga se postulan como titulares.

Llegó el gran día. Al menos el primero de los grandes días. La Balompédica, después de un año salpicado de sobresaltos, puede lograr el objetivo con el que arrancó la temporada. No hay que marearse mucho para hacer cábalas. Solo le vale ganar en el mismo escenario en el que en 2018 logró la recordada permanencia con dos goles de Stoichkov y que el Tamaraceite no lo haga o empatar y que acabe en tablas el duelo en suelo califal y el Cádiz B se imponga en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Tampoco hay que impacientarse, si la Liga Pro no llega en esta cuarta jornada de la segunda fase los de La Línea tendrán otros dos balines en la recámara.

Ficha técnica Real Murcia: Champagne, Adán Gurdiel, Miguel Muñoz, Edu Luna, Molinero, Mario Abenza, Verza, Guille Lozano, Carrillo, Adri Fuentes y Toril Real Balompédica: Nacho Miras; Óscar Arroyo, Paco Candela, Mikel Fernández, Fabrizio Danese; Coulibaly, Masllorens, Chironi, Din Alomerovic, Koroma e Iván Martín (Pito Camacho). Árbitro: Francisco Javier Fernández Vidal, de Alzira (Valencia). A pesar de que es su novena temporada en la categoría de bronce, es la primera vez que impartirá justicia en un partido de la Balona. Hora: 18:00 (cuarta jornada del grupo IV-D de Segunda B) (en directo por Footters). Estadio: Nueva Condomina de Murcia (Enrique Roca por cuestiones publicitarias). Disponible el 50% de su aforo. Antecedentes: La Balompédica ha visitado 12 veces al Real Murcia con un balance de tres triunfos (todos por 0-2), un empate y ocho derrotas.

Después de un desayuno en conjunto para ir haciendo piña antes de un partido tan importante y de un entrenamiento bajo un incesante aguacero, la Balompédica puso rumbo hasta Murcia. Ante la posibilidad de que el equipo albinegro certifique este domingo su asalto a la Primera RFEF (Liga Pro) Calderón desplazó a los 19 futbolistas que están en disposición de ser alineados –entre los que se encuentra Mamadou Cham, que parece haber superado sus dolencias- y además se subieron al autocar Víctor Mena y José Manuel Carrasco, aunque ambos saben que están condenados a ver el encuentro desde la grada, ya que están sancionados por acumulación de amonestaciones.

Es decir, el único futbolista del plantel que se queda en casa es el algecireño Antonio González [Antoñito] que el pasado martes fue sometido a una artroscopia en su rodilla derecha y a quien los médicos han recomendado que se mantenga en reposo.

En cuanto a la alineación, después de cuatro victorias consecutivas, todo indica que el preparador balono no hará más cambios que los obligados. Hasta el punto de que a pesar de que falta el lateral zurdo, tiene toda la pinta de que Din Alomerovic seguirá desempeñando funciones en el costado zurdo de la medular.

Aunque el entrenador siempre se guarda un as en la manga, lo que se barrunta por el trabajo realizado es que Paco Candela regrese al once inicial para desenvolverse como central –en lugar de Carrasco- y que Fabrizio Danese será el designado para el puesto de lateral izquierdo. Queda la duda de saber si se decanta por Pito Camacho o por Iván Martín para que arranque como nueve.

El míster balono asegura que el vestuario se mantiene al margen de la supuesta euforia que lo rodea y aclara que se limita a preparar el encuentro con el Real Murcia, sin pensar en las combinaciones que le pueden garantizar el ascenso. “Solo veo un partido, me centro en eso porque si pienso en lo que puede pasar ya me estoy poniendo piedras en la mochila”.

“Yo estoy muy concentrado y espero que el equipo lo esté porque nos vamos a enfrentar a un rival que va a quemar sus últimas naves para seguir vivo en la competición”, sostuvo en su comparecencia semanal prepartido.

Calderón recalcó que a pesar de estar casi descartado, el conjunto pimentonero no va a ofrecer facilidades: “Es un buen equipo, tiene muchísima calidad, se reforzó bien en enero, y sus jugadores saben que de perder se pueden quedar fuera de la pelea, lo que los hace aún más peligrosos”.

El preparador, que no adelantó el once, pero expresó plena confianza en los suyos “juegue quien juegue”, resaltó la trayectoria de su caseta en las últimas jornadas, que en su opinión “dice mucho” del esfuerzo de sus pupilos.

“Con todo lo que nos ha pasado durante el año el aficionado tiene que sentirse muy orgulloso del equipo, desde enero hacia acá, cuando tuvimos a todo el mundo, siempre hemos competido”, recalcó.