Raúl Cabrera echa el telón a su paso por la Real Balompédica Linense. El preparador de porteros no encontró respuesta a su petición de mejoras económicas y también pondrá, salvo sorpresa mayúscula, rumbo a la liga de Gibraltar, de la que procedia. El técnico argentino se va con la sensación de que dejó “de hacer cosas” y desliza durante la conversación que a lo largo de la temporada no se sintió “ni miembro del club ni del cuerpo técnico”.

“No digo que no sea un problema mío, pero no me sentía integrante ni del cuerpo técnico ni de la entidad a pesar de que me implicaba al máximo y yo defendía los colores a muerte”, recalca.

“Yo pretendía unas cosas que realmente entiendo que me las gané a lo largo del año y el club igual no está en disposición de poder mantenerme”, explica el argentino, que llegó en verano procedente del Boca de Gibraltar y ya tiene sobre la mesa ofertas para regresar al fútbol del otro lado de la Verja.

“Yo entiendo que el rendimiento de los porteros ha sido extraordinario, excelente durante toda la temporada”, defiende. “Y que yo sepa el trabajo del preparador de los porteros se valora en virtud del rendimiento de estos”.

“En el fútbol todo son números y ahí están, que Javi Montoya incluso ha logrado superarse a él mismo, de hecho fue el que más rindió de toda la segunda vuelta”, asegura con rotundidad,

“Esta temporada hice un esfuerzo económico importante y solicité que el año próximo se cotizase mi trabajo y entiendo que la Balompédica no podía hacerlo y yo no podía renovar por las mismas cantidades, que era lo máximo que me ofrecían”, abunda.

“Que nadie piense que solo trabajo las tres, cuatro horas de la mañana y que por las tardes no hago nada”, desliza. “Yo preparo los entrenamientos, estoy pendiente de los guardametas, hablo con ellos para que estén contentos, busqué un tercer portero...”

Raúl Cabrera hace “un balance muy positivo” de su paso por la Balompédica. “Ahora soy mejor entrenador que cuando llegué”, aunque entiende que en el club “hay cosas por mejorar”.

Raúl Cabrera, que hace una encendida defensa de la figura del team manager Carlos Cabrera y del nuevo director deportivo Ismael Chico, desea “la mejor de las suertes” a la Balona en el futuro.