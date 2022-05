Balona, se estrecha el cerco

La Real Balompédica Linense afronta este domingo (17:00, en directo por Footters) en el Nou Estadi de Tarragona una más de esas finales por la permanencia en Primera RFEF en las que lleva envuelta más tiempo del deseado. Los albinegros, después de los encuentros disputados en la jornada del sábado, se encuentran con un solo punto de renta sobre los puestos que condenan al descenso. Enfrente un Nàstic que demanda su derecho a ser considerado el club más antiguo de España y que se juega también su penúltimo cartucho, solo que para entrar en play-off, del que se acuesta a tres puntos. Samanes, Dorrio, Kania y Álex García se quedaron fuera de la convocatoria por diferentes problemas físicos. En el once lo único que parece claro es que Gerard Oliva estará ante el que no hace mucho era su público.

Partido de angustias. De esas angustias con la que ya se han acostumbrado a vivir la Balompédica y los balonos. La jornada del sábado arrojó resultados con diferente suerte. En el duelo entre rivales directos, la UE Cornellá superó al Sanluqueño (1-0) merced a un tanto de Gonpi en el 20'. Los catalanes marcan ahora el descenso a un solo punto de los de La Línea, mientras que los verdiblancos se descuelgan a cuatro, en su caso con opciones ya de pelear solo por nueve. El Sevilla Atlético perdió con rotundidad en Algeciras (3-0) de manera que un empate en Tarragona permitiría a la Balompédica adelantar al filial nervionense en la clasificación.

Ficha técnica Nàstic de Tarragona: Manu García; Albarrán, Trilles, Álex Quintanilla, Joan Oriol; Robert Simón, Ribelles, Del Campo, Nil Jiménez, Dani Romera y Pablo Fernández. Real Balompédica: Nacho Miras (Alberto Varo); Serge Leuko, Fran Morante, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Nico Delmonte, Coulibaly (Sergi Monteverde); Loren (Leandro Martínez), Antoñito (Coulibaly), Koroma y Gerard Oliva. Árbitro: Salvador Lax Franco (Murcia). En 2019 dirigió un triunfo de la Balompédica sobre el Badajoz. Los grana acreditan con él dos victorias, un empate y una derrota. Hora: 17:00 (Jornada 35 del grupo II de Primera RFEF. En directo por Footters y Fuchs Sport). Estadio: Nou Estadi de Tarragona Antecedentes: La de hoy será la primera visita liguera de la Real Balompédica al Nàstic.

De cara a este decisivo choque, Alberto Monteagudo recupera a Ali Coulibaly y Gabiel Chironi, desplaza a todos jugadores disponibles. Eso se traduce en que se quedan en casa cuatro futbolistas, todos ellos con algún tipo de dolencia física: el algecireño Álex García, el meta Mateusz Kania y dos extremos, Josué Dorrio y Santi Samanes. Dicho de otra forma, Antoñito y Nico Delmonte, de los que el míster advirtió el viernes en rueda de prensa que arrastraban algunas molestias, se han desplazado.

En lo que se refiere a la alineación surge de nuevo la duda en la portería, donde planea el posible regreso de Alberto Varo, que además se enfrentaría a su exquipo. Dada la limitaciones de jugadores de banda, tampoco sería extraño que Leuko desembarcase en el lateral y Loren jugase de extremo. En el centro hay dos opciones o Sergi Monteverde se convierte en compañero de Nico Delmonte o lo hace Coulibaly. Si el elegido es el primero, el francés ejercerá de segundo punta y si no, esa plaza por detrás del nueve será para Antoñito. Koroma y Leandro Martínez (o Loren) se perfilan para los costados y todo indica que Gerard Oliva, reivindicado después de su salvador gol del pasado domingo, será el referente ofensivo.

Monteagudo garantiza que su vestuario está “concienciado de que hay que pelear al máximo por dejar al club en la Primera RFEF, por su gente, por todos los que quieren a la Balona y por los de dentro”.

“Somos capaces de ganar partidos, esta semana y en campo del Villareal [en referencia al último desplazamiento del curso], si nos exigimos al máximo y damos nuestra mejor versión podremos salvarnos sin problemas”, sostiene el preparador.

Con respecto al Nàstic recuerda que fue “hecho para ser campeón”, pero que no ha terminado de engranarse durante todo el año.

“El Nàstic aprieta mucho a los contrarios, hay una exigencia máxima en esa afición, los primeros treinta minutos determinarán los nervios del equipo de casa y si podemos aprovecharnos de eso".

Monteagudo exige más participación de sus delanteros: “No me vale con un ratito de delantero top de la categoría y el siguiente aparece, y el otro desaparece, esa irregularidad un equipo como la Balona no la puede tener”.