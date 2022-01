Santi Samanes: llegó, entrenó y debutó

El navarro Santi Samanes vivió este miércoles en Murcia, frente al UCAM, una situación casi insólita: debutó con la Real Balompédica después de haber participado en un solo entrenamiento. El extremo, que dejó pinceladas muy interesantes tanto en el apartado ofensivo como en el defensivo, está satisfecho con su trabajo en este precipitado estreno pero promete “dar mucho más” de sí.

Samanes (que no Samanés como Europa Sur había venido atribuyéndole por error) jugó la pasada semana dos partidos con el Tudelano (martes y sábado), viajó desde Navarra el lunes hasta La Línea (11 horas), se entrenó el martes a las órdenes de Antonio Ruiz Romerito, se montó en el autocar que llevaba el equipo hasta Murcia (otras siete horas) y el miércoles fue titular ante el UCAM. “La verdad es que no me había sucedido nunca. Después de tantos viajes, porque los dos partidos con el Tudelano fueron fuera de casa... estos días han sido una locura”.

“No me enteré de que iba a jugar hasta el mismo miércoles en el hotel”, confiesa. “Solo pensé en que había que darlo todo hasta que aguantasen las piernas y la verdad es que estoy contento con el rendimiento, que no con el resultado”.

Santi Samanes confiesa, entre risas, que una vez en Murcia se aprendió “los nombres por lo menos de los titulares” para poder dirigirse a ellos en el campo.

“Yo estoy contento con el rendimiento que ofrecí”, explica. “Está claro que aún me tengo que adaptar al equipo y a lo que me dijo el míster, que apenas me hizo llegar dos o tres instrucciones muy claras y yo traté de llevarlas a cabo”.

“Yo acabé contento con lo que vi del equipo, pero no con el resultado, que no me pareció justo”, sostiene. “Yo vi que el equipo lo hizo muy bien, que concedimos muy poco, con tan mala suerte que en lo poco que concedimos llegó el gol del UCAM, mientras que nosotros tuvimos varias ocasiones y pudimos hacer mínimo un gol y habernos traído siquiera un punto, que ya deja otro sabor de boca”.

“A título personal espero dar mucho más de mí, pero con las condiciones que se daban pues estoy contento”, insiste.

“En lo colectivo, aún estoy aterrizando, pero veo un grupo muy unido y eso lo tenemos que reflejar en el campo, ser un equipo sólido, compacto y desde ahí crecer”, desliza. “¿Objetivos? Nuestro objetivo no debe ser mirar más allá del partido del domingo con el Sabadell porque tal y como está la categoría dos resultados te pueden hacer subir o bajar dos puestos y no hay que centrarse más que en lo inmediato”.

Samanes se define como “un extremo vertical que tiene uno para uno y en el apartado defensivo con mucho trabajo y como en el Tudelano nos dominaban mucho y yo soy un jugador agresivo cuando no tengo el balón, de ahí que tenga ocho tarjetas”, aclara. “Cuando juego en la izquierda soy más de salir hacia fuera y centrar y cuando lo hago en la derecha, más de asociarme por dentro”.

El banda ve con buenos ojos la enorme competencia que va a existir en esta segunda vuelta en la Balona para ocupar los costados, ya que optan a esa plaza también Dorrio, Alhassan Koroma, Loren y Leandro Martínez, “Personalmente estoy muy contento con esa situación, porque nos va a hacer crecer a todos y con eso crece el equipo”, asegura. “Al final que haya competencia es bueno porque por ejemplo en el Tudelano casi jugaba por decreto todos los partidos y aquí nos vamos a apretar todos, porque todos queremos jugar y eso nos beneficia”.

Santi Samanes explica que decidió cambiar de aires en el mercado de invierno “por la situación tan complicada que se vivía en Tudela, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo”.

“Además me apetecía cambiar de aires, la posibilidad de jugar en la Balona me atraía mucho y desde que supe que había la opción, me encabezoné en venirme a La Línea”, recalca.