El Nàstic, a tres puntos del play-off, afronta el encuentro con la Balona como una final

El Nástic de Tarragona presenta el encuentro de este domingo (17:00, en directo por Footters) frente a la Balompédica como una final. Todo lo que no sea ganar supone casi una renuncia implícita a disputar el play-off, de cuyos puestos duerme a tres puntos tras la jornada del sábado. Eso para un equipo que se mostró muy solvente en su estadio -ha perdido dos veces en toda la temporada- no debería suponer una presión añadida, pero tres empates en sus cuatro últimos duelos en el Nou Estadi pesan como una losa en el ambiente. El míster, Raúl Agné, que ha recuperado in extremis al veterano Aythami Artiles, cuenta con todos sus futbolistas.

El histórico Gimnàstic, en el que desde el mercado de invierno milita el exbalono Elías Pérez, se la juega a todo o nada. Una campaña que otorga fines benéfico a la recaudación le va a permitir, o al menos eso parece señalar el ritmo de venta de entradas, contar con más de 5.000 hinchas en las gradas.

Los capitanes han hecho llegar este sábado un mensaje a sus aficionados en los que no solo reclaman el apoyo, sino confiesan abiertamente que están en deuda con ellos. "Os debemos una", reconocen.

La solvencia demostrada como local por el Nástic está ahora en entredicho entre otras cosas porque el conjunto grana ha encajado en casa mucho más que de costumbre. Cinco goles en cuatro partidos, más de un tanto por encuentro, una media que ni mucho menos mantienen la coherencia con el brillo defensivo del equipo.

El rival de la Balona era al comienzo de la jornada, con 13, el segundo equipo que más empata del grupo, solo por detrás del ya descendido Costa Brava (14) y apenas cuatro equipos, entre ellos el de La Línea (0,76), promedia menos goles por partido que el Nástic (0,97). Por el contrario era tras la última jornada, junto al Sabadell, el segundo equipo menos batido del grupo (0,85), solo por detrás del Albacete (0,79).

Raúl Agné podrá contar con toda su plantilla de cara al domingo. Aythami, que parecía descartado, se ha recuperado de su lesión, pero tiene pinta que la defensa grana se mantendrá igual en la que se vio contra el Sabadell y que el central, como mucho, verá el encuentro desde el banquillo.

Esta semana hasta siete jugadores del filial, Pobla de Mafumet, han acompañado los entrenamientos de los grana, aunque se antoja poco probable que alguno de los efectivos del bloque de la recién finalizada Tercera RFEF disfrute de minutos.

De esta forma, todo indica que Raúl Agné alineará el mismo once que en la derrota en Sabadell de la pasada jornada y como mucho podría haber movimientos ofensivos en el once, porque la defensa y el mediocampo no apunta a tener cambios.

Las variaciones podrían llegar en la dupla atacante en la que hay cinco opciones para dos puestos. Dani Romera, Pablo Fernández, Becerra, Carbia y Édgar Hernández son las alternativas, aunque parece que el almeriense y el de Gavà podrían ser los elegidos.

“Nos enfrentamos a un equipo que en la primera vuelta llegó a estar en zona de play-off, que ahora acaba de salir de la zona baja de la clasificación, que vendrá a disputarnos el partido”, asegura el técnico maño del conjunto tarraconense. “Será complicado, pero como todos los partidos en esta categoría, porque al final todo el mundo se está jugando mucho”.