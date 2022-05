El Nástic, que recibe a la Balona, a vueltas con su falta de gol

El Nàstic de Tarragona recibirá el próximo domingo (17:00, en directo por Footters) a la Real Balompédica Linense en medio de fuertes críticas por su derrota en Sabadell, sin apenas margen de error y con el acento puesto en su significada falta de gol. Un Talón de Aquiles al que se agarran los de Alberto Monteagudo, que salvo excepciones no precisamente de buen recuerdo se han mostrado como un conjunto con un buen balance defensivo.

El Nástic llega al partido con la Balona casi con las mismas angustias que el equipo de La Línea. Los catalanes han ganado uno (al Castellón por 3-0) de sus ocho últimos duelos. La derrota ante el Sabadell (2-0) de la última jornada ha acabado con la paciencia de su afición y de los medios que le arropan, donde ya se pueden leer titulares tipo “Cada vez más imposible”, en referencia a la posibilidad de que alcance la clasificación para el play-off de ascenso... del que por otro lado le separan solo dos puntos.

Si en algo existe unanimidad es que gran parte de los males del conjunto grana tienen su base en la falta de gol. No es una invención: el conjunto de Tarragona ha anotado 33 goles en 34 partidos, lo que arroja una media de 0,97. Sólo Cornellá (0,94), Balompédica (0,76) y los ya descendidos Betis Deportivo (0,59) y Costa Brava (0,53) acreditan peores números en el grupo II de la Primera RFEF.

Fuera de casa la situación aún se acentúa más. Los 0,53 goles por duelo del conjunto catalán solo son mejores que los de Balona (0,47), Costa Brava y Betis Deportivo (ambos, 0,41). También es cierto que en sus tres últimos duelos como local ha anotado en siete ocasiones.

“La Nova Creu Alta fue un escenario que reflejó a la perfección todos los males del Nàstic durante este curso, con el gol como endemia, y que le alejó un poco más de la promoción. Solo un poco porque los números dicen que el sueño está al alcance”, escribe Juanfran Moreno en Diari de Tarragona.

“El conjunto grana ha sido un equipo que si no está ahora mismo peleando por el liderato es por su falta de gol”, sostiene. “Quizás suena demasiado contundente y estricto, pero es la realidad. Este Nàstic ha tenido que convivir en el día a día con su poco olfato en metros finales”.

“Lo peor es que no se le puede acusar de un equipo que no haya tenido ocasiones a lo largo de los encuentros. Las ha tenido, pero no las ha marcado. Ha habido encuentros como el de Sabadell que directamente han sido desesperantes. Se pueden tener más, pero no más claras”, abunda.

“La falta de gol es uno de los argumentos más sólidos que existen para proclamar que este Nàstic no estará en el play off. Sin embargo, las matemáticas dicen otra cosa. A veces con los números cambian sensaciones. Es cierto que este Nàstic está en una racha negativa en el momento decisivo. De hecho, solo ha sumado cinco de los últimos quince puntos. Este es un botín insuficiente para alcanzar la promoción”, sostiene el medio, que asegura, pese a todo, que la distancia con la quinta posición es “pequeña, muy salvable”.