Monteagudo: "Esta plantilla tiene posibilidades, se le pueden sacar cosas"

Alberto Monteagudo aceptó la oferta de entrenar a la Real Balompédica Linense atraído por una plantilla "con posibilidades" a la que está convencido de “poder sacarle cosas”, o al menos eso defendió este lunes apenas unos minutos después de llevar a cabo su primera sesión de trabajo, en su primera comparecencia ante los medios locales, que estuvo cargada de mensajes positivos. "El que viene es un tipo trabajador, que va a estar 24 horas pendiente de la Balona, que va a intentar hacer mejores a los futbolistas”, sostuvo el míster, que asume que afronta “un reto” en La Línea, sobre todo por la premura de tiempo y la necesidad de cambiar la dinámica de resultados. “Es un proyecto bonito, que me ilusiona, quiero crecer con la Balona”, sentenció.

Monteagudo aceptó en apenas 24 horas la oferta de la Real Balompédica Linense para convertirse en el entrenador de su equipo de Primera RFEF, que goza de apenas tres puntos de renta sobre los puestos de descenso. El albaceteño sustituye a Antonio Ruiz Romerito, quien fue relevado de sus funciones a primera hora de la madrugada del sábado, poco después de que se consumase la derrota de los albinegros en Cornellà.

El presidente, Raffaela Pandalone, abrió la rueda de prensa de presentación del nuevo preparador, en la que agradeció el trabajo realizado por Romerito y por su segundo, el dimitido Fernando Niño, y explicó: “Este fin de semana hemos decidido que existía la necesidad de dar un cambio, hemos analizado el mercado y ha existido un feeling enorme con Monteagudo y después de una charla bastante amplia decidimos apostar por él”.

“Ha elegido la Balona por encima de otros proyectos y eso es importante, porque no dejamos de ser un club humilde”, agregó el empresario romano.

El nuevo míster recalcó que aceptó la oferta atraído por el escenario y la plantilla. “No me costó tomar la decisión porque he venido a este estadio con varios equipos y siempre ha sido un lugar en el que era súper difícil ganar. Eso es lo que tenemos que conseguir, que suceda lo que ha sucedido siempre”.

“He visto al equipo, conozco el grupo y la plantilla me hizo decantarme y aquí estamos, con las ganas y la ilusión de ganar cada partido, de terminar bien el año y crecer con la Balona, que creo que es un club que está con la flecha para arriba”, recalcó.

“Tengo ganas de meterle mis ideas a este bloque, que sea dinámico, chsiposo, alegre”, defendió. “Creo que la vida, con todo lo que llevamos encima, no es para estar triste y me gusta que mis equipos jueguen con alegría, que el futbolista venga con ilusión a entrenar, preocupándose por su trabajo, por el rival... todo eso suma”.

De hecho, en su primer entrenamiento, que tuvo como escenario uno de los campos del Santa María Polo Club de Sotogrande (San Roque), encontró a sus futbolistas “con ganas y con actitud, con ganas de hacer las cosas bien”.

“Les he dicho que tenemos que darle más importancia al balón, que creo que no le damos mucha, que hay que hacer lo imposible por no perderlo”, subrayó. “La verdad es que después de un cambio de entrenador sueles notar un ambiente enrarecido y, sin embargo, lo que he sentido es que los chicos quieren ilusionar a su nuevo entrenador”.

Monteagudo, que hasta que dirigió su primera sesión solo había tenido entre sus discípulos a Alberto Varo y Serge Leuko entre todos los que componen la plantilla albinegra, aprovechó para reivindicar que si ha estado un tiempo sin entrenar (en concreto desde que fue destituido en Huelva en 2019) no fue porque no le llegasen ofertas sino porque no le resultaron atractivas.

“Ha aceptado la oferta de la Balona por la claridad y la cercanía con la que se me presentó la idea de venir y por los jugadores que hay, esta plantilla tiene muchas posibilidades”, continuó. “Creo mucho en mi manera de interpretar el fútbol, creo que podemos encajar bien y por eso tardé tan poco en aceptar”.

“Estoy convencido de que podemos hacer buenas cosas, que la gente se involucre más con su equipo, que cada vez venga más gente al estadio, en definitivas que consigamos ilusionar a la gente dentro de una liga muy difícil, en la que hay presupuestos muy altos”, continuó.

“Es importante que la afición nos ayude. Sé de la historia de la Balona, sé como es la gente con su equipo, he venido como rival y ha apretado y estamos en un momento en el que le necesitamos. Un resultado a favor nos haría tener la flecha hacia arriba y uno adverso nos colocaría ante algún problemilla”.

Monteagudo explicó que a sus 47 años desembarca en el Municipal un entrenador que arrastra todas sus experiencias en los banquillos, pero deslizó que en aquellos clubes en los que fue destituido la situación no mejoró tras su marcha. “A todos los entrenadores nos cesan”, recalcó.

El míster aseguró que uno de sus objetivos es “que todo el mundo se sienta parte” de su proyecto y con respecto a la falta de gol de la Balona, respondió: “Es que los delanteros son difíciles de encontrar, pero la forma de que un equipo haga más goles es llegar más. Al final si tienes una y la metes eres efectivo, pero si tienes seis y metes dos, igual no eres muy efectivo, pero te da para ganar”.

“Hay que motivar a los delanteros, hacerles ver que son importantes... a mí me gusta darle valor a mi equipo por muy humilde que sea. Tengo tanta fe en lo mío que me puedo equivocar en no darle valor al que venga”, finalizó.