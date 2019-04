La Real Balompédica, con las ilusiones renovadas gracias a la ampliación de hasta ocho plazas para la próxima edición que concede la nueva fórmula de la Copa del Rey, visita este sábado (18:00, en directo por Footters) a un rival directo en la pelea por ese premio, el Marbella FC, al que nunca ha ganado como visitante y que afronta el compromiso liguero después de trece jornadas sin conocer la derrota. Kibamba es la única baja de los albinegros, que desplazan a todos sus efectivos.

Alineaciones probables Marbella FC: Wilfred; Ismael Gallar, Lolo Pavón, Paulo Vitor, Rafa Muñoz o Samu de los Reyes, Faurlín, Álex Bernal, Juergen, Añón, Samu Delgado y Juanma.

Real Balompédica: Javi Montoya, Sergio Rodriguez, Joe, Carrasco, Pierre; Gato, Tarsi , Sana, Juampe, Pirulo y Gastón Cellerino.

Árbitro: Orellana Cid (Sevilla).

Hora: 18:00 (Footters).

Estadio: Lorenzo Cuevas.

En el mismo pórtico de la Semana Santa la Real Balompédica afronta uno de los desplazamientos más cortos de la temporada con la intención de poner freno no solo a la racha de tres partidos sin vencer, sino a maquillar una segunda vuelta que, como ya sucedió la temporada pasada, se está haciendo inacabable para sus incondicionales. Una cita en la que Raffaele Pandalone regresa de nuevo a la que fue su casa temporadas atrás.

Los albinegros realizaron en la mañana de viernes su última sesión preparatoria en el estadio Municipal y tras la misma el entrenador, Jordi Roger, confirmó que se desplazarán hasta la Costa del Sol todos los integrantes del plantel, si bien la participación del congoleño Kibamba está descartada de antemano, ya que aún se encuentra en el periodo de la recuperación de su lesión. Gastón Cellerino no es baja por acumulación de amonestaciones, como este periódico informó por error.

El técnico vuelve a tener a su disposición a 20 jugadores, entre los que se encuentran los tres porteros. Eso quiere decir que solo tendrá que descartar a un jugador de campo. La semana pasada, en idéntica situación, el sacrificado fue Abel Moreno.

Arbitra uno de los colegiados más prometedores El Comité Nacional designó para el encuentro de esta tarde en Marbella al sevillano Manuel Jesús Orellana Cid, de 26 años, para quien ésta es su segunda temporada en la categoría de bronce. Orellana Cid está considerado uno de los colegiados con más futuro de Andalucía y de hecho su paso por la Tercera división no pudo ser más fugaz: solo estuvo dos campañas. Solo ha dirigido un encuentro a la Balona, fue el que le enfrentó al San Fernando en el Municipal (0-0) y este periódico le concedió un sobresaliente (tres sobre tres) y dijo de él: “Su único error, no amonestar al visitante Buba. Los jugadores se lo pusieron muy fácil. Tiene maneras de árbitro que hará carrera”..

En lo que se refiere al posible once inicial, Roger, como queda de manifiesto en su decisión de no realizar más que dos sustituciones en los últimos partidos, no parece confiar demasiado en el fondo de armario y en este caso tampoco se aventuran grandes revoluciones. Lo más probable es que el granadino Gato regrese al costado de la medular en detrimento de David Moreno y que ése sea el único cambio.

Roger, en su comparecencia semanal ante los medios, recalcó que la Balona aún se está “jugando mucho” en referencia a la posibilidad de alcanzar una plaza en la Copa, y lamentó el “entorno de negatividad que rodea al equipo desde el pasado mes de enero”.

El preparador catalán expresó su convencimiento de que para salir airoso del duelo en Marbella su equipo debe “ofrecer su mejor versión ante un rival que va como una flecha hacia arriba” y restó importancia a la estadística que recuerda que su contrincante de hoy acumula trece jornadas sin perder. “Fuimos a El Ejido que llevaba quince sin ganar y perdimos y ahora puede suceder al contrario”, recordó.