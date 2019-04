La Real Balompédica será este sábado (18:00) testigo del primer acto público que Best of You, la empresa que está tras el proyecto deportivo del Marbella FC: la inauguración del nuevo antepalco del estadio Antonio Lorenzo Cuevas, que contará con la presencia del exinternacional Álvaro Arbeloa.

El excampeón del mundo, jugador entre otros equipos del Real Madrid y Liverpool, asistirá al duelo entre los costasoleños y la Balompédica, que en espera de lo que suceda el próximo día 29 en la Asamblea de la Española, se presenta como decisivo para la participación en la próxima edición de la Copa del Rey.

También está anunciada la presencia de autoridades, con la alcaldesa Ángeles Muñoz al frente, empresarios marbellíes y el periodista Marcos Lopez, entre otros.