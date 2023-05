Mane pide que se salven Balona y Ceuta

“Si el sábado a las nueve y media estuviesen salvados Ceuta y Balona seguro que yo estaría entre los aficionados al fútbol más felices de la tierra”. Quien así se expresa es José Carlos Jiménez Mane, preparador físico del conjunto caballa durante temporadas -ésta, en concreto, en el conjunto filial- quien en tres etapas diferentes ha trabajado para la Real Balompédica Linense hasta completar casi media docena de años. “Lo del sábado es muy desagradable, yo quiero mucho a estos dos equipos, significan mucho para mí”, recalca desde la ciudad autónoma, donde continúa ejerciendo como profesor de Educación Física.

“Sí que me da coraje, sí. Y además mucho, estoy en una situación emocionalmente muy complicada”, replica sin dejar de acabar la pregunta. “Incluso el otro día se lo comenté a mi mujer. Maldita casualidad. Soy el primero que sé que la carambola para que se salven los dos es muy complicada y que cada uno, como es lógico, mirará por sus intereses, pero sé que si hay descenso lo voy a pasar mal”·

“Para mí es una situación desagradable ver que dos equipos por los que siento tanto afecto se tengan que enfrentan en un partido como éste”, recalca. “Me hubiese gustado ver un Ceuta-Balona en otras circunstancias”.

“Paradójicamente yo no recuerdo haber vivido nunca una situación como ésta de jugarse una salvación a una carta en la última jornada”, reflexiona. “Lo que sí las he pasado ha sido para jugar un play-off o para meternos en la ronda importante de la Copa del Rey, precisamente en La Línea, pero sé que es algo muy diferente”.

“Por mi experiencia en un vestuario supongo que tiene que ser una semana tensa, porque te juegas en 90 minutos todo el trabajo de un año”, analiza. “Tiene que ser una semana muy larga, desagradable, complicada, porque es una final con todo lo que eso conlleva, porque la salvación es ser campeón, aunque no te entreguen ninguna copa. Igual es hasta más importante”.

“No me atrevo a hacer un vaticinio, entre otras cosas porque sí que he visto muchas veces al Ceuta, pero lo que sé de la Balona es por lo que leo en las crónicas de Europa Sur, porque después de tantos años allí sé que me puedo fiar de lo que cuentan” (se ríe). “El Ceuta ha hecho una segunda vuelta de campeón, está jugando muy bien y ahí están los resultados”.

Mane, que trabajó codo con codo con Rafa Escobar en varias ocasiones -incluso en la etapa del técnico cordobés en Ceuta- asegura que no le sorprendió la destitución de éste a comienzos del pasado mes de abril “porque en el fútbol ya no sorprende nada”, pero recalca: “No me gustó. Por lo que os leía la afición estaba con él y eso es fundamental en estas situaciones. Por eso se creó mal ambiente con el nuevo entrenador, que también tenía una papeleta...”.

Mane guarda tan buenos recuerdos de su paso por la Balompédica que incluso tiene previsto visitar a la expedición “para dar un abrazo a Ismael Chico, a Carlos Guerra, a Pipi [en referencia al utilero Manuel Valenzuela] a Pepe [José García, el masajista]... a todos los que coincidieron conmigo”.