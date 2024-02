La Balona recibe al Manchego un partido trampa

La Real Balompédica Linense regresa este domingo (17:00, en directo, adquiriendo el acceso por Notikumi), al Ciudad de La Línea para afrontar, ante el Club Deportivo Manchego, un partido trampa. Los locales reciben a un equipo muy necesitado que acredita mejor fútbol que resultados. Diego Jiménez es alta en la lista de 19 jugadores. No están ni Santi Jara, que no acaba de recuperarse, ni Pepe Greciano, que volverá al filial. El míster tendrá que realizar un descarte hora y media antes del arranque del choque.

La Balona saltará al terreno de juego este domingo a medio camino entre la necesidad de restañar la imagen dejada ante los suyos hace dos semanas, cuando fue desarbolada por el Yeclano (1-4) y el subidón que produjo entre su gente el triunfo in extremis que conquistó la pasada semana en Águilas (0-1), con un gol de Morcillo en el 94' desde campo propio.

Ficha técnica Real Balompédica Linense: Facundo Ackerman; Mancheño, Rafa Ortiz (Diego Jiménez), Diego Jiménez (Sergi Monteverde), Nani; Joao Pedro, Javi Pérez, Antonio Romero, Pitu; Fran Carbià y Nando Copete (Aridane Santana). CD Manchego: Nacho Córdoba; Spartalis, Barri, Foubert, Hilderink, Gui; Navarrete, Van Rooijen; José Ramón, Kawecki, Carlos Jiménez y Álvaro Salinas. Árbitro: Daniel Clemente Manrique, de Santa Cruz de Tenerife. El curso pasado fue designado para arbitrar partidos de la fase de ascenso a Primera RFEF. No ha arbitrado nunca antes a la Balona. Hora: 17:00 (Vigésimo segunda jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo, adquiriendo el acceso, por seis euros, a través de Notikumi). Estadio: Ciudad de La Línea Antecedentes: El actual CD Manchego Ciudad Real, heredero del Cd Manchego (1929-2000) y del Manchego Ciudad Club de Fútbol (2000-2009) no ha visitado nunca a la Real Balompédica.

Tras el empate (1-1) entre Cádiz Mirandilla y Estepona de este sábado, los albinegros pueden asaltar la quinta plaza, pero, a la espera de lo que hagan este domingo Marbella, Águilas y Betis Deportivo, para que cualquier cábala sea posible precisan vencer y por una diferencia de al menos cuatro goles.

En cualquier caso los de Baldomero Hermoso Mere afrontan un partido ante un rival que ha sumado dos puntos en sus últimos seis compromisos, pero que se ha reforzado en enero y del que todos los analistas advierten que tiene más argumentos que saldo en la cuenta.

Los albinegros aprovecharán la jornada para rendir homenaje a dos exfutbolistas que marcaron una etapa, el defensa Paco Vallecillo y el meta Sergio Tinejero.

Mere ha citado a los 19 jugadores disponibles, entre los que es alta Diego Jiménez, una vez cumplida su sanción y baja Santi Jara, que no acaba de recuperarse de la lesión que sufrió en Cartagena en el último partdido de 2023. Pepe Greciano, que con el over-booking de jugadores de ataque que se ha producido en la Balona tras el mercado de invierno parece llamado a acabar la temporada, de facto, como futbolista del filial, al que por cierto ya ha proporcionado una victoria.

Todo indica que Diego Jiménez encontrará hueco en el once en detrimento de Sergi Monteverde e incluso de Rafa Ortiz. Y, a no ser que regrese Miguel Cera en detrimento de Ángel Mancheño, la única otra variante que se antoja viable es la presencia de Nando Copete en ataque en lugar de un Aridane Santana, que no atraviesa su mejor momento.

Mere coincide a la hora de predecir que lejos de lo que parecen señalar los números, a su equipo le espera un encuentro complicado: “Va a ser la plantilla que más cambiada nos encontremos respecto a la primera vuelta. Es un equipo que ha tenido problemas económicos, ha cambiado casi en todas las líneas pero sigue manteniendo las cosas buena que tenía”, detalla.

“El Manchego tiene un buen trato de balón sobre todo al contraataque, tenemos muy claro que queremos retomar la victoria en casa, mantener la puerta a cero y estamos obligados a hacer un partido muy completo porque tenemos que ganar”, abunda.

El míster aprovechó su comparecencia prepartido para romper una lanza en favor del director deportivo, Alberto Achirica: “Queremos estar en la pelea de los cinco primeros y él está haciendo un gran trabajo. Si nadie lo dice lo haré yo, porque merece ser reconocido”.