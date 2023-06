Loren paga, deja la Balona y se marcha al Atlético Baleares

La Real Balompédica Linense ha anunciado este miércoles, a través de sus redes sociales, que el defensa linense Loren Fernández, que previamente había llegado previamente a un acuerdo con el Atlético Baleares, abandona el equipo de La Línea. El conjunto albinegro confirma que ha recibido una compensación económica por parte del futbolista (se entiende que aportada por su club de destino) pero que ésta es “muy inferior” a la que señalaba su cláusula de rescisión de contrato.

Loren deja de ser jugador de la Balona y es anunciado como futbolista del Atlético Baleares, atraído por la posibilidad de seguir jugando en Primera Federación y del ambicioso proyecto que un año más elabora el director deportivo de la entidad balearica, el exentrenador balono Jordi Roger. El interés de los albiazules por el lateral linense había sido desvelado por el periodista Ángel García a través de sus redes sociales (Cazurreando).

La Balona, que también ha confirmado que Omar Perdomo no sigue con los albinegros, anuncia su salida con un escueto: “Loren Fernández no continuará en la Real Balompédica Linense la próxima temporada. Agradecemos al jugador el trabajo realizado y le deseamos suerte en futuros proyectos deportivos. Gracias Loren”.

La entidad, a preguntas de Europa Sur ha garantizado que el jugador, que tenía contrato hasta 2026, ha aportado una cantidad a cambio de su carta de libertad. Loren era el único jugador natural de La Línea que pertenecía de pleno derecho a la primera plantilla la pasada campaña. Abrirle la puerta y gestionar la compensación económica por su carta de libertad ha sido la primera gestión conocida del nuevo director deportivo, Alberto Achirica.

El jugador ha elaborado una carta de despedida en la que dice: “Queridos balonos. Han sido dos temporadas y media de mucho trabajo y dedicación en las que hemos pasado muchas alegrías y penas juntos. Dos temporadas vistiendo los colores de mi ciudad, a la que tanto quiero, admiro y llevaré en mí durante el resto de mi vida. El club que me abrió las puertas y al que respeto con todo mi corazón”.

“Nuestros caminos se separan por el momento, ya que continúo con mi etapa profesional pero siempre llevaré conmigo el cariño y los buenos momentos que he pasado con vosotros en mi tierra”, agrega.

“Agradezco a mis compañeros, entrenadores, a todos los trabajadores, a la dirección y a nuestro presidente”, finaliza. “A todos los aficionados que tanto me han apoyado y por los que me he sentido tan querido, a todos los que habéis luchado como yo... Muchas gracias y hasta pronto”.