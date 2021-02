“Quizás sea el partido más importante del año”. Con esa frase, pronunciada por el entrenador, Antonio Calderón, se resume lo que significa el encuentro que este domingo (13:00 en directo por Footters) afronta la Real Balompédica Linense en el Anexo al Insular de Las Palmas frente al filial de la Unión Deportiva. Los albinegros podrían catapultarse a la zona que concede el ascenso a la Liga Pro incluso con un empate en una jornada que se juega íntegramente en horario matinal y de la que conocerán los resultados restantes en el descanso. El míster, que disponía de todos sus hombres, prescindió de Mikel Fernández, Loren, Nacho Holgado y Cham para una convocatoria de 18 futbolistas.

Después de sumar diez puntos de los últimos doce posibles, con todo lo que eso conlleva en la clasificación y en la autoestima, la Balompédica viajó a primera hora de este sábado hasta Las Palmas para afrontar un encuentro tan trascendente como los anteriores y los restantes, pero que lo parece más porque su hinchada espera que tras esos 90 minutos su equipo regrese a la zona de privilegio, de la que llegó a estar muy alejado. Bien es cierto que en una clasificación ficticia por culpa de los numerosos partidos aplazados, pero ése será debate para otro momento, especialmente para una semana próxima en la que los linenses disfrutarán de la jornada de descanso prevista inicialmente en el calendario.

Los balonos, que el jueves afinaron la puntería goleando en un amistoso al Lokomotive Tbilisi de la Primera georgiana, recuperan a uno de sus fichajes de invierno, Víctor Mena, cuyo rendimiento está siendo óptimo. El lateral zurdo tuvo que perderse la contienda con el Recre del pasado domingo como consecuencia de problemas musculares ya superados.

Con ese regreso y con dos futbolistas a una tarjeta de la sanción por acumulación, Calderón disponía de todos sus hombres. Se vio obligado a realizar cuatro descartes y compuso una lista de viajeros con: Nacho Miras y Williams (porteros); Sergio Rodríguez, Óscar Arroyo, Carrasco, Fabrizio Danese, Víctor Mena (defensas); Paco Candela, Aly Coulibaly, Antoñito, Din Alomerovic, Koroma, Chironi, Masllorens, Nacho Huertas (centrocampistas), Luis Alcalde, Iván Martín y Pito Camacho (delanteros).

Con esos mimbres, el gaditano tendrá que componer un once en el que, como siempre, se presumen novedades. Por un lado se antoja garantizada la entrada del mencionado Víctor Mena en lugar de Sergio Rodríguez. Y por otro, parece poco probable que repita con dos nueves, porque ese dibujo no le dio el resultado apetecido el pasado domingo. La duda es si entrará Luis Alcalde como segunda punta o bien encontrarán hueco en el once Ñito (o Nacho Huertas) para que Koroma ejerza de segundo delantero.

“Nosotros llegamos en buen momento, pero también somos conscientes de que no va a ser fácil”, advierte Calderón, que de muestra esquivo a hacer más cuentas de las de este partido y esta jornada.

“Las Palmas Atlético lleva una racha larga sin conocer la derrota y aunque es cierto que ha tenido que parar por un brote de coronavirus, demostró el pasado domingo en San Fernando que es un equipo sólido, que concede poco y más ante un rival tan fuerte”, añade.