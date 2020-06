El Ayuntamiento de La Línea ha decretado este jueves una día de luto oficial y la Real Balompédica hace ondear a media asta su bandera en el estadio Municipal como muestras de respeto hacia Alfredo Gallardo Salvador, la persona que ejerció durante más tiempo la presidencia de la entidad futbolística y que falleció a última hora de este miércoles. El tanatorio en el que descansan los restos del exdirigente ha sido un hervidero de personas desde última hora de la noche y las muestras de apoyo y condolencias no cesan de llegar a través de todas las vías posibles especialmente a su familia, pero por extensión a todos los balonos, que lloran la marcha de su carismático guía.

La Línea es este jueves una ciudad triste. La pérdida de un hombre con una personalidad tan definida como Alfredo Gallardo resuena en cada uno de sus rincones. No solo están de luto los balonos. Gallardo, una de esas personas que no dejaba indiferente a nadie, representó también durante sus más de 15 años de mandato ese espíritu contestatario del linense que tanto se echa en falta. Y su mensaje calaba. Tanto que no fue solo una la formación política que llamó a su puerta antes de unas elecciones.

No es una casualidad que fuese precisamente él quien instaló en uno de los costados del terreno de juego del estadio Municipal un cartel de grandes dimensiones en el que se leía la palabra “linensismo”. Porque él entendía la Balona como una parte indivisible de la ciudad y era reivindicativo por naturaleza. En ocasiones, en exceso. Pero así acabó por aceptarlo todo el mundo.

El tanatonio en el que se encuentra su cuerpo sin vida ha vivido desde anoche una actividad sin descanso. Exfutbolistas y no solo de la Balona, exdirectivos, representantes de otros clubes, informadores, árbitros… todos han querido acercarse a la familia para expresarle sus condolencias en un acto condicionado por las limitaciones impuestas en el acceso al recinto por las medidas dictadas para evitar los rebrotes del Covid-19.

Las muestras de cariño no han quedado limitadas a las presenciales. Las redes sociales no han concedido tregua. A los clubes de la comarca, que fueron los primeros en conocer la noticia y dar a conocer su sentimiento de pesar, se han sumado en las últimas 20 horas los de todos los puntos de España (Cartagena, Linares, Cádiz, Extremadura…), aunque por infinidad de razones está especialmente preñada de sentimiento la del Athletic Club de Bilbao. Incluso medios de difusión nacional como es el caso de El Partidazo de Cope, se ha sumado a esta despedida.

Sin embargo, por entrañables, resuenan especialmente la de algunos de quienes fueron sus futbolistas. Porque para él eran eso, sus futbolistas. Abdoulaye Fall habla de que falleció a quien considera “un padre”, Gato lamenta la marcha “de un gran presidente, pero sobre todo de una gran persona” y Javi Montoya se refiere a él como “presidente” al que agradece la oportunidad de haber pertenecido a la escuadra de La Línea. La lista podría hacerse infinita.

Emocionantísimo también resultan mensajes como el emitido de forma conjunta por los tres grupos de animación del elenco albinegro: “No se nos va un presidente, se nos va a un padre, decir Alfredo Gallardo es decir Real Balompédica Linense”.