Kike Gómez deja la Balona "sin saber por qué no jugaba"

Enrique Gómez Bernal [Kike Gómez] es desde la mañana de este viernes historia en la Balompédica. El futbolista, que llegó al equipo de La Línea el pasado verano después de una fuerte polémica con su club de procedencia, el Europa de Gibraltar, se ha desvinculado de la entidad albinegra para enrolarse en el Lincoln, el actual segundo clasificado de la Premier de la Roca. El punta prefiere “quedarse con lo bueno” de su paso por la Balona, donde entiende que debió jugar más.

Nueve partidos, dos de ellos como titular, y un gol, el que sirvió para que la Balompédica empatase con el Villanovense en el Municipal. Ése ha sido el bagaje de un futbolista, Kike Gómez, que levantó muchas expectativas y que al día de hoy sigue preguntándose “por qué no jugaba”, pero que se ha visto obligado a dejar la centenaria entidad albinegra y regresar a la competición de Gibraltar, en la que después de un intenso debate el Lincoln se ha hecho con sus servicios.

La Balompédica anunciaba su salida con una escueta nota a través de las redes sociales en la que le deseaba suerte y el jugador admite que estaba “deseando que todo acabara para volver a competir”.

“Me he decantado por el Lincoln porque ha sido el club que más interés ha puesto en contratarme, no hay ningún otro motivo”, explica el delantero, al que un proceso gripal impedirá entrenarse con su nuevo equipo hasta comienzos de la próxima semana.

“Yo siempre trato de quedarme con el aspecto positivo de las cosas, porque si no, no avanzas ni aprendes”, reflexiona el futbolista cuando se le pregunta por su paso por el equipo de La Línea. “He tenido la suerte de vivir cosas que no había vivido, he podido aprender de compañeros que tienen más experiencia que yo, pero claro, me fastidia no haber jugado”.

“Yo muchas veces me he preguntado por qué no jugaba, pero al menos me puedo decir a mí mismo que lo he intentado y seguro que esta experiencia me servirá para poder hacerlo en el futuro”, reflexiona.

“No he logrado entender por qué no jugaba, porque yo me veía capacitado, pero ésa es una decisión que toma el entrenador”, añade.

“El míster me dijo que no me iba a poner porque no confiaba en mí, que yo necesitaba más minutos y que él no me los podía dar”, detalla Kike Gómez. “En esa situación es evidente que no me iba a quedar en la Balona”.

“Estas últimas semanas se han hecho larguísimas, todo el día mirando el teléfono, esperando que todo acabase, pero afortunadamente ya ha sucedido”, confiesa.

Kike aprovecha la oportunidad para despedirse: “Antes de irme quiero que se sepa que estoy muy agradecido a la Balona por la oportunidad que me ha dado, a los compañeros y a la afición por cómo me han tratado siempre y que espero de todo corazón que el equipo vuelva a ganar y acabe lo más arriba posible”.

“Yo desde ahora seré un aficionado más de la Balona”, finaliza.