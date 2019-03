Cobos: "Si la Balona mantiene su solidez defensiva se meterá en liguilla"

No lo dice un cualquiera. Son palabras de Julio Cobos, que durante un año y medio fue entrenador de la Balompédica y que el domingo se enfrenta a los albinegros en su condición de preparador del Villanovense. “La Balona está haciendo una excelente temporada y estoy convencido de que, si mantiene la solidez defensiva, al final se va a meter arriba, porque ya ha pasado por esa mala racha que todos atraviesan antes o después y se mantiene junto a la zona alta”.

“Es cierto que a UCAM y Cartagena los veo un puntito por encima del resto, pero Melilla, San Fernando y Recre estoy convencido de que van a pasar por ese mal momento y la Balona, a la que ha lastrado que como nos pasa a nosotros tiene problemas para hacer goles, defensivamente es un equipo muy ordenado, a la que cuesta mucho crearle ocasiones y si sigue así va a sumar puntos y va a ganar partidos.”, puntualiza.

“Tiene jugadores de mucha calidad de centro del campo hacia adelante como Juampe o Pirulo, que al final van a acertar con el marco, ahora solo hay que ver cómo qué pasa en esas últimas diez jornadas que siempre decimos que son decisivas”, añade.

"Juampe es capaz de cambiar un partido; los años no pasan por él porque es un grandísimo profesional"

El preparador no deja pasar la oportunidad de referirse al tarifeño Juan Pedro Rico Juampe, quien ha cesado de recibir elogios después de su deslumbrante partido del pasado domingo ante el Sanluqueño.

“No pasan los años por él. Está en un muy buen estado de forma y lo está porque es un grandísimo profesional, algo que me demostró del primer al último día que estuve en La Línea”, recalca. “Ha hecho una primera vuelta espectacular, después puede que bajase un poco, porque no se puede mantener ese nivel todo el año, pero el domingo volvió a ser determinante, porque es capaz de cambiar un partido, por su calidad, porque tiene gol, ese último pase…”.

“Es evidente que le presto más atención a lo que sucede en la Balona que a lo que pasa en otros clubes, porque dejé allí a muchos amigos, pero no me atrevo a valorar por qué se produjo ese bajón en los resultados, a veces sucede, todos los equipos pasan por eso”, valora.

“Durante el partido cada uno va a defender sus intereses y nosotros estamos muy necesitados de puntos, necesitados de sumar de tres en tres y vamos a intentar ganar por todos los medios”, explica el míster del Villanovense.

"Pero eso no está relacionado con el hecho de que yo le tengo muchísimo cariño a la Balona y a que siempre le deseo, de todo corazón, lo mejor, excepto cuando me enfrento con ellos, como les sucede a todos los profesionales”.

Cobos, que se congratula de que el estado del césped del Romero Cuerda haya mejorado en las últimas semanas, asume que a su equipo le “falta gol”.

“Es algo evidente, nos está costando marcar, sobre todo últimamente y a pesar de que estamos haciendo buenos partidos si no concretas… al final los partidos se deciden metiendo goles y si creas ocasiones pero no eres capaz de meterlas a lo más que puedes aspirar es a dejar la portería a cero”, asume.

Con respecto al paupérrimo balance de los serones como visitantes, explica: “Ha habido partidos en los que el rival nos ha ganado merecidamente, pero en otros, sobre todo en Ibiza, hicimos méritos, tuvimos ocasiones y no fuimos capaces… Es cierto que fuera de casa nos está costando”.

“Como al final todo lo estamos fiando a los partidos en nuestro campo, el día que no ganas pues supone un lastre importante”, finaliza.