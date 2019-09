Juan García, entrenador del Club Deportivo Don Benito, asegura que a pesar de que “solo han pasado tres jornadas” la condiciones de invicta y colíder de la Real Balompédica Linense, a la que su equipo visita este domingo (19:00) en el Municipal de La Línea son “muy significativas”.

“A mí esos datos me dicen que a pesar de que ha hecho una revolución en la plantilla con respecto a la temporada pasada, el club ha acertado en la mayoría de los cambios y que los futbolistas han asimilado rápido la filosofía de juego que quiere su míster, que además lo ha trabajado muy bien es muy poco tiempo”, detalla.

“La Balona ha crecido muchísimo durante la pretemporada y estar ahí compartiendo la cabeza después de tres jornadas no es ni mucho menos una casualidad y más aún habiendo jugado dos partidos fuera de casa, que es un dato que no debe pasar desapercibido”, abunda, en declaraciones a Europa Sur.

“Cada vez se va a ir pareciendo más a la Balona del año pasado, a la Balona que ganaba”, vaticina el preparador del Don Benito, que reconoce que en su vestuario durante la semana han sido constantes los comentarios sobre el regreso al escenario en que el curso pasado sellaron su permanencia.

“Ojalá pudiésemos hacer el mismo resultado de esa penúltima jornada, pero sabemos que son circunstancias distintas, que el momento no es el mismo, que los equipos no son iguales y estoy convencido de que veremos un partido muy competido”, comenta.

“Aunque se puede entender que la responsabilidad es del equipo de casa nosotros no vamos a renunciar a nada, porque a pesar de que todavía no hemos ganado estamos compitiendo bien y necesitamos los puntos”, recalca. “Vamos a ir a ganar el partido, sin complejos, porque aunque no nos crea angustia, sí que queremos conseguir la primera victoria lo antes posible”.

“Igual que decía antes que los marcadores de la Balona sí que significan algo, que nosotros no hayamos ganado aún es algo circunstancial, nada relevante, porque lo hemos merecido, pero vaya que la realidad no es otra que los resultados”, advierte.

“La verdad es que la temporada pasada apenas teníamos la posibilidad de poner en escena dos planes, A y B, y ésta con las incorporaciones podemos hacer diferentes cosas en virtud de lo que queramos nosotros o de lo que nos proponga el rival”, significa en referencia a su plantel.

“En ese apartado hemos mejorado”, recalca, haciendo buenas las palabras del exbalono Mario Gómez en una entrevista concedida esta semana a este periódico.

Juan García, que está molesto por la forma en que su equipo dejó escapar la victoria en la pasada jornada ante el Atlético Sanluqueño (1-1) se muestra convencido de que los calabazones están en disposición “de competir” ante los de Jordi Roger.

“Ojo, que sabemos que va a ser muy complicado, porque el equipo que tendremos enfrente está muy bien trabajado, muy compensado y aunque pueda tener bajas arriba seguro que los recambios que encuentra su entrenador le dan buen resultado, porque tiene buenos futbolistas”, finaliza.