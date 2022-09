Monteagudo: "Hicimos una grandísima primera parte, pero el Dépor tiene mucho nivel"

Alberto Monteagudo, entrenador de la Real Balompédica, lamentó que su equipo “regalase” el segundo tanto en su visita a Riazor, donde perdió 2-1 con el Dépor, en la segunda jornada de la Primera Federación, pero subrayó que los de La Línea hicieron “una grandísima primera parte” aunque el equipo necesita “darle continuidad” a su fútbol a lo largo de los noventa minutos.

“Creo que hicimos una grandísima primera parte, mirando de tú a tú al equipo más poderoso de los cuarenta de la categoría”, sostuvo el preparador albaceteño. “Hicimos un gol, pudimos hacer otro a balón parado, montamos cuatro o cinco contras peligrosísimas, le quitamos en algunas fases el balón al Dépor, aunque también hemos sufrido evidentemente”.

“La verdad es que nos fuimos al descanso por delante y muy contentos, aunque con cosas que mejorar, como por ejemplo que no recibiera Soriano entre líneas, porque nos hacía daño, pero con la sensación de que podíamos hacer el 0-2 en cualquier momento”, analizó el míster.

“El gol del empate les vino muy bien, evidentemente, y el segundo lo regalamos y a partir de ahí era defender... ya no teníamos tanta frescura, los cambios no aportaron como una semana antes y ya no pudimos darle la vuelta”, agregó. “Este campo pesa mucho y todo el trabajo se nos fue en la segunda mitad”.

Monteagudo afirmó que había “acertado” el once y el planteamiento del rival “pero es el Dépor, tiene mucho potencial y si no está en Segunda es por quince minutos malos de la temporada pasada”.

“Nosotros en cambio somos un equipo humilde, creo que con el cuarto o quinto presupuesto más bajo entre los cuarenta de la categoría, pero tenemos identidad, jugamos por dentro y aunque es verdad que tenemos que darle más continuidad y lograr más puntos, pero me quedo la sensación de que el aficionado del Dépor ha visto una buena Balona, como la vio la del Castilla la semana pasada”, concluyó.