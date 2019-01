Balona: habemus caso delantero

La Real Balompédica Linense busca delantero. O delanteros. La entidad de La Línea hizo público este viernes que había tomado la decisión de no enrolar al uruguayo Danilo Cóccaro, que se encontraba a prueba. Casi paralelamente el representante de Kike Gómez anunciaba que ha comunicado al club que el punta quiere dejar la entidad ante la evidencia de que el entrenador, Jordin Roger, no cuenta con sus servicios.

Hay caso delantero. La Real Balompédica ha visto como se le enquista la búsqueda del sustituto de Juan Delgado, que se marchó por voluntad propia para enrolarse en el Écija. Mientras el club hacía público ayer que renunciaba a la contratación del uruguayo Danilo Cóccaro –que estaba a prueba desde el pasado domingo– el representante de Kike Gómez confirmaba a este diario que el jugador quiere salir de la plantilla durante el mercado de invierno.

Justo cuando parecía tener cerrada su plantilla, a la Balona le han aparecido los problemas. El técnico, Jordi Roger, entiende que Danilo Cóccaro, que había permanecido inactivo desde noviembre, no está en condiciones físicas para ser útil desde ya y en vista de esa opinión la Balompédica, que estaba decidido a contratarle, decidió ayer descartar su fichaje y empezar a peinar el mercado en busca de un refuerzo.

Casi al mismo tiempo Eduardo Espada, representante de Kike Gómez, aseguró a este periódico que ya ha hecho saber a la Balompédica que el futbolista quiere dejar la entidad (“Si, la Balona sabe que nos queremos ir”, dijo rotundamente).

Por el contrario el director general de los albinegros, Mario Galán, afirma que esa comunicación no se ha producido como tal, aunque asume que hay indicios de que esa propuesta puede llegar más pronto que tarde.

La decisión del entrenador de no contar con Kike Gómez hasta muy el final del encuentro con el Cartagena, a pesar de que el pasado domingo era el único delantero-puro a su disposición y de que los visitantes estaban por delante en el marcador, se antojaba desde el principio como una invitación tácita para que el sevillano abandonase la plantilla.

Durante la semana se han sucedido los rumores sobre que hay equipos españoles y gibraltareños (Kike Gómez llegó procedente del Europa) que están interesados en contratarle y como ya sucedió en su día con Rafa Navarro y Abel Suárez, todo indica que al final acabarán abandonando la entidad.

El presidente, Raffaele Pandalone, y así lo demostró en los dos casos reseñados, no es demasiado partidario de mantener en la caseta a futbolistas que no se sientan a gusto, aunque la idea de cuerpo técnico y directiva es la de no abrirle la puerta a Kike Gómez al menos, hasta que no haya llegado otro delantero.

“A lo mejor esta semana le necesito unos minutos, dependiendo de como vaya el resultado, para que juegue con Gastón”, dijo Jordi Roger en su comparecencia semanal ante los medios, al ser preguntado por Kike Gómez.

“Es un jugador que tiene velocidad, que trabaja, que se mueve muy bien, pero ahora mismo yo no le puedo dar la titularidad, porque con nuestra manera de jugar, Gastón nos va muy bien, porque nos da mucho oxígeno”, detalló.

“A mí Kike no es que no me moleste, es que suma, porque se entrena muy bien, trabaja muy bien y puede que le necesitemos de aquí a final de temporada y puede incluso que su ayuda resulte fundamental para hacer cosas bonitas, pero si quiere tener noventa minutos, eso no se lo puedo dar”, insistió.