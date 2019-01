Danilo Cóccaro viene para quedarse

El delantero uruguayo Danilo Cóccaro tiene claro que no ha cruzado el Atlántico para hacer turismo. Llegó este sábado a Málaga después de un inacabable viaje con escalas en Brasil y Barcelona y está decidido a comenzar este domingo a convencer a Jordi Roger de sus cualidades. El punta, que desvela que ya negoció con la Balompédica en el pasado, cree en sus posibilidades para superar la prueba a la que va a ser sometido y asegura que se siente “muy atraído” por la posibilidad de enrolarse en el equipo de La Línea.

Danilo Cóccaro, que goza de la doble nacionalidad uruguaya e italiana, tiene 27 años, mide 188 centímetros y en competición pesa 77 kilos. Puede actuar de referente ofensivo, segundo punta e incluso en banda derecha. Hasta el pasado mes de noviembre, en el que finalizó el Torneo Clausura, militaba en El Progreso, un equipo de la zona media de la Primera uruguaya. Había anotado siete goles y facilitado once asistencias en 31 partidos.

Antes de eso había militado en el Racing de Montevideo y en el Rentistas en esa misma competición, en el Fuerza Amarilla de Ecuador y en el Dinamo Minsk de Bielorrusia, con el que llegó a competir en la Europa League.

“Estoy un poco cansado, con los efectos del viaje, pero bien, con ganas de entrenar en cuanto descanse unas horas”, defendía el punta nada más bajarse del avión.

“Mi mánager me explicó que existía la posibilidad de venir a la Balona, aunque fuese a prueba y la verdad es que me sedujo mucho la idea, porque además es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y como ya estuvimos sondeando esta posibilidad hace un tiempo ahora he decidido que no me lo pensaba dos veces y aquí estoy”, detalla el futbolista.

“Sé que los entrenadores primero tendrán que verme y más tarde tomar una decisión, pero yo estoy convencido de que voy a gustar”, afirma Danilo Cóccaro, que se muestra seguro de sí mismo.Preguntado por sus prestaciones como delantero, el futbolista uruguayo responde: “Puedo jugar como punta, como segundo punta e incluso de extremo. Me gusta buscar los espacios y llegar al gol, obviamente, pero también asistir a mis compañeros, me gusta jugar para el equipo”.

Danilo Cóccaro: "No vengo a competir con Gastón, sino a ser su compañero; ojalá podamos jugar juntos”

“Ya me han explicado que en este equipo hay que trabajar mucho, sufrir, pero eso es lo que nos caracteriza a los uruguayos, hay que pelearlas todas, en eso no hay problema”, desliza el atacante, que no ve la presencia del argentino Gastón Cellerino como un obstáculo: “Yo no vengo a competir con Gastón, sino a ser su compañero y ojalá que al final me quede y tengamos la oportunidad de jugar juntos y que los dos podamos ayudar al equipo a lograr sus objetivos”.

Desde que le hicieron llegar la oferta, Danilo ha invertido tiempo en conocer a una Balona a la que define como “un club serio, que trabaja bien, al que le están saliendo bien las cosas, que está en zona de play-off”.

“He visto algunos vídeos, tiene un buen fútbol y yo lo que quiero es pasar pronto esta prueba para que me den el OK y pueda formar parte de este equipo”, acaba.

Danilo Cóccaro participará este domingo (11:00) en su primer entrenamiento a las órdenes de Jordi Roger. El próximo jueves hará lo propio en el amistoso que los albinegros disputarán con el Emmen holandés porque los técnicos pretenden verle competir antes de tomar una decisión sobre su incorporación.