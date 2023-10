Curro García, la voz de la Balona

Francisco José García Liñán ("aunque todo el mundo me llama Curro") se ha convertido casi sin proponérselo, en la voz de la Real Balompédica Linense. Este sevillano con ascendencia almeriense, periodista de carrera desde 2022, es el encargado de locutar para la productora Event Sport los encuentros que el equipo albinegro disputa en el Ciudad de La Línea. Sus referencias la Recia y otros muchos términos que emplea, preñados de cariño. le han valido ya para ganarse el corazón de todos aquellos que bien porque viven fue de la zona o porque no pueden acudir al estadio por cualquier causa, deciden seguir el desarrollo de los partidos del equipo de Baldomero Hermoso Mere por la pequeña pantalla.

“Yo empecé a narrar partidos en el FIFA cuando solo tenía siete años, porque el fútbol me encanta”, recuerda Curro García, que se vinculó a Event Sport a comienzos de la temporada pasada. El comienzo de su relación con el conjunto de La Línea tiene mucho de casual. “Me dijeron si quería hacer el primer encuentro en casa, con el Betis Deportivo. No me lo pensé, dije que sí de cabeza... y se ve que gustó porque hasta ahora me han dado el resto de partidos”.

Curro García, que narra los duelos de la escuadra albinegra -y todos los demás para los que se reclama su servicio- desde su domicilio de Sevilla, tiene como cuenta pendiente “acudir un día al estadio” que él denomina “de la Balona”, que ya visitó una vez, antes de que comenzase la remodelación, para presenciar un amistoso que dirimieron el Sevilla FC y la UD Las Palmas en junio de 2021. Bueno, su otro objetivo a corto plazo es añadir una camiseta de la Balompédica a su ya amplia colección de guayaberas.

“Lo que sí es verdad es que desde que me asignaron estos partidos he procurado documentarme lo máximo sobre la ciudad, el equipo...”, recalca. “Admito que siempre consulto Europa Sur, que es el único que informa diariamente de la Balona”.

“Trato de prepararme a conciencia cada partido, consulto la trayectoria de los jugadores, además de otros datos estadísticos y de curiosidades que voy soltando a lo largo de la narración”, desliza.

“Admito que como consecuencia de este seguimiento me he identificado con la Balona”, comenta. “Veo que es un equipo que tiene mucho arraigo, que tiene enorme seguimiento, que es algo de destacar hoy en día porque todos sabemos como está el fútbol, que Madrid y Barça parece que lo abarcan todo”.

“Significa mucho encontrarse con un equipo así, que sigue siendo de la gente, que sus aficionados están a su lado en las buenas y en las malas”, recalca. “Ahí están como ejemplos el número de abonados después de un descenso o la asistencia del pasado domingo, con la tempestad que había”, significa en referencia al duelo entre los linenses y el líder Marbella.

Curro García no se atreve a hacer un pronóstico sobre cuál será el futuro del conjunto albinegro: “Creo que lo prudente es ver si estos dos partidos consecutivos que ha ganado son un espejismo o un punto de partida para algo más positivo”.

“Aún es pronto para saber dónde puede acabar la Balona, pero es evidente que la mejoría en el juego se ha producido y ése es el camino a seguir no solo para asentarse en los puestos de play-off, sino también para pelearle el primer puesto a los gallitos como Sevilla Atlético, Marbella...”, valora.

“Lo que ha quedado claro es que el equipo tiene mimbres, pero hay que ver si la Balona es capaz de alcanzar una regularidad, que al final es de lo que se trata, porque es lo que conduce al éxito”, finaliza.