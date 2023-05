Mosquera: "No vamos a La Línea de jueces del descenso, el Córdoba se juega la vida"

Manuel Mosquera no arroja la toalla. El técnico del Córdoba CF afirma que vive "con rabia" el hecho de no haber podido ganar tras cuatro partidos al mando del conjunto blanquiverde y por eso defiende la idea de que su equipo buscará este domingo (18:00) el triunfo en La Línea ante la Real Balompédica Linense para seguir peleando por un play off que "se ha alejado muchísimo, pero no es insalvable". “No somos jueves del descenso, en La Línea nos jugamos la vida”, recalcó el míster en rueda de prensa.

"Nos estamos sacudiendo el palo, porque el fútbol te permite otra opción más de volver a jugar, que es lo que quieren los jugadores cuando pasan estas cosas, intentar la victoria para sacudirnos todo lo que provocó la derrota ante el Racing Ferrol", aseguró el míster.

"La recuperación está siendo rápida, todos nos agarramos a que tenemos que ganar sí o sí, no rendirnos y no bajar los brazos. Tenemos que hacerlo por nuestro escudo, por la afición y porque somos profesionales. Si además los resultados de los resultados de los rivales nos abren una rendija, pues perfecto. Esta jornada hay partidos de rivales directos el sábado y otros juegan unas horas antes. Dependerá de eso que nuestra victoria valga para mucho o para poco, pero la determinación es la de siempre, aunque las posibilidades para nosotros se han reducido mucho", valoró Mosquera.

En esta situación límite, el técnico tiene clara la línea a seguir: "Hay que tirar de la profesionalidad, basada en que la liga empieza un día determinado y finaliza un día determinado. Hasta el último segundo de ese último día tienes que trabajar para intentar ganar partidos, porque eres un profesional. Esa es la base del deporte. No se bajan los brazos por perder un objetivo, hasta el último segundo de esta liga no voy a dejar de exprimir a los futbolistas. Nuestro trabajo es hasta que termina. Matemáticamente el objetivo todavía se puede lograr".

Cuestionado por el hartazgo y las protestas de muchos seguidores, Mosquera se mostró empático. "Entiendo a la afición y su desánimo, entiendo que mucha gente dé esto por terminado, pero matemáticamente no se ha terminado, es una realidad. El objetivo se ha alejado muchísimo, pero no es insalvable. Como entrenador tengo que estar trabajando hasta el último día y busco lo mejor para ganar el partido ante la Balona", apuntó.

Las urgencias de la Balona

En esa línea, el gallego defendió que su equipo se jugará mucho, pese a tener enfrente a un rival que quizás llegue con más urgencia porque necesita los puntos para salvarse. "Cuando un equipo se juega la salvación, se juega la vida. Y es lo que yo quiero evitar, que pensemos que vamos allí de jueces. El Córdoba irá a ganar porque se juega la vida. El simple hecho de que ganar un partido te abra las posibilidades, es para ver que nos jugamos la vida. Sé el tipo de partido que me voy a encontrar del rival, pero nosotros vamos a salir en esa misma línea", avisó Mosquera.

Mosquera dio algunas pinceladas de lo que espera encontrar por parte de la Balona el domingo: "Cuando un equipo se juega la salvación, los primeros minutos son como si no hubiese un mañana. Insistirán más en la agresividad, bien entendida, y van a apelar en que nosotros no nos jugamos nada. Esa mentalidad ya la estoy cambiando yo desde aquí, porque aunque los resultados de nuestros adversarios fuesen buenos, nos jugaríamos una victoria de profesionales. Sé que esto queda como una frase muy bonita, pero es lo que pienso, no cuento rollos ni tonterías".

Cuestionado por cómo lleva la falta de resultados positivos, el coruñés reconoció sentir "rabia". "Lo llevo con entereza, pero con una rabia que no veas. Conseguir dos puntos de 12 es muy pobre, al entrenador se le juzga por los resultados y por tanto no me está yendo bien. Pero mi entereza, seguridad y tranquilidad me la dan mis jugadores, mi club y esa mirada que tengo con los jugadores de que pelean para que tengamos una victoria. Ahora, tengo rabia porque creo que hemos podido conseguir una victoria pero no lo hemos hecho", lamentó.