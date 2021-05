El entrenador de la Real Balompédica Linense, Antonio Calderón, se ha confesado este miércoles “preocupado” después de que -como desveló este martes Europa Sur a través de su edición digital- su vehículo personal haya sido objeto hasta tres veces de actos vandálicos, la última, en la madrugada de los pasados sábado a domingo cuando se encontraba aparcado en el interior del estadio Municipal. El míster aseguró: “Puedo tener una ligera sospecha, por dónde está el coche guardado, que hay gente que puede llegar has ahí, pero al ser por la noche alguien puede haberse saltado las medidas de seguridad y todo eso despista un poco”.

Como este periódico explicó era la tercera vez que Calderón tenía que presentar denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de la ciudad por desperfectos en su vehículo. Las dos primeras se habían producido en la calle, lo que dejaba la incógnita de si esos actos vandálicos tenían o no que ver con su actividad laboral o se trataba de una desafortunada casualidad. La última se dio dentro del Municipal, lo que invita a pensar que sí que está vinculada a a su condición de entrenador.

Este último acto que sorprende especialmente, por cuanto se produjo cinco días después de que el equipo de La Línea lograse el ascenso a la Primera RFEF con su empate en La Nueva Condomina ante el Real Mucia. Además, tras la derrota del pasado domingo a manos del Córdoba (0-5) el presidente, Raffaele Pandalone, fue gravemente insultado por un grupo de exaltados cuando se dirigía su coche en compañía de su esposa y sus dos hijas pequeñas.

“No sé, la verdad es que no lo sé, se me escapa porque además a mí me rajan las cuatro ruedas no tras la derrota frente al Córdoba, sino la noche antes y ya habíamos conseguido el ascenso, una cosa muy extraña”, reflexionó el preparador linense durante su intervención en Radio Cádiz de la Cadena Ser, que dedicó gran parte de su entrevista a este asunto sin citar la fuente de la información.

“Yo lo puse en conocimiento de la Policía, hice la correspondiente denuncia y ahora están investigando a ver si dan con quién ha sido y con los motivos que le han llevado a rajarme las cuatro ruedas y a rayarme todo el coche, pero no es la primera vez”, abundó.

El preparador balono se reconoció “un poco preocupado”. “Ahora les ha dado por el coche, pero cualquier día le puede dar por mi persona y por eso un poco de preocupación sí que tengo”.

“Esto no me había pasado nunca en el fútbol, jamás; yo pensaba que no tenía enemigos”, garantizó. “Después de un partido la gente se exalta y te puede decir cualquier improperio, pero atacar a mis pertenencias, nunca me había pasado”.

Preguntado sobre si existe caldo de cultivo para este tipo de comportamientos, el preparador respondió: “No tengo ni idea. Como se ha contado el presidente iba con sus hijas pequeñas y también le insultaron… no sé realmente los motivos. Igual nos ven como extraños. No lo sé”.

“Quiero aclarar que se trata de una minoría, que debe tener algo que desconocemos, o al menos que yo desconozco, en contra mía y lo estamos tratando así”, recalcó.