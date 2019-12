“Si todas las temporadas tengo que cambiar de entrenador es que algo no estamos haciendo bien”. La reflexión pertenece al presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, y supone el reconocimiento implícito de que cada relevo en el banquillo implica una cietas dosis de fracaso y expone al equipo a un riesgo. El empresario italiano no es ajeno a que necesita hacer suyas esas convicciones, ya que aún no ha alcanzado dos años en el cargo y Antonio Calderón se convirtió el pasado lunes en el cuarto entrenador de su mandato.

No es la guillotina que suponía Jesús Gil. Y de momento ni siquiera el gatillo fácil que en sus primeros años al frente de la Real Balompédica demostró tener su predecesor, Alfredo Gallardo. Sin embargo, aunque ha demostrado mucha paciencia con algunos de sus preparadores, Raffaele Pandalone ya acumula tres cambios de técnico y, por lo pronto, el recién llegado Antonio Calderón solo tiene contrato hasta final de la presente temporada.

Pandalone desembarcó en la Balompédica el 18 de enero de 2018. Por entonces se encontraba en el banquillo Julio Cobos y el equipo ocupaba la octava posición del grupo IV de Segunda B. Tres meses y tres días después una derrota -por cierto también en horario matinal como la del pasado domingo- a manos de la Las Palmas Atlético (1-3) que suponía la décima jornada sin perder forzó a la directiva a destituir al técnico extremeño.

En las tres jornadas que restaban de competición tomó el mando Pedro Sánchez de la Nieta. Una victoria en Murcia por 0-2 con sendos goles de Stoichkov supuso la salvación e hizo buena aquella decisión, pero el entrenador, que reclamó su cuota de mérito, no fue renovado.

En el verano de 2018 llegó la que hasta el pasado domingo ha sido la gran apuesta del mandato de Pandalone. El catalán Jordi Roger, que deslumbró en una primera vuelta inolvidable.

El presidente lo renovó en pleno mes de febrero y el desenlace de la competición, con ocho derrotas consecutivas, puso en tela de juicio aquella decisión. El pasado domingo y tras un año y medio en el cargo el Córdoba venció en el Municipal y puso fin a la relación de Roger con la Balompédica.

Apenas 24 horas después el club anunciaba la llegada del gaditano Antonio Calderón, que debutará el próximo sábado en San Fernando. Es el cuarto capítulo del mandato de Pandalone que el próximo día 27 tendrá, muy posiblemente, que dar explicaciones a sus socios en la asamblea ordinaria convocada por el club.