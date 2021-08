El Balona-Castilla, para un colegiado que no ha visto perder ni a unos ni a otros

El Comité Nacional ha designado a Antonio Alberoja Rojas como árbitro del encuentro que este domingo (17:30, en directo por Footters) enfrentará en el Municipal de La Línea a Real Balompédica Linense y Real Madrid Castilla en la jornada inaugural de la Primera RFEF.

El trencilla castellomanchego es hermano de Javier -el mejor árbitro el curso 2020-21 de la Primera división-, fue el único representante de su comunidad en el último play-off de ascenso a Segunda que se celebró en Extremadura y en el pasado también ejerció de juez de la máxima competición de fútbol-playa. Desde que llegó a la extinta Segunda B en 2017 ha dirigido dos encuentros a los albinegros y uno al filial madridista y ni uno ni otro conocen la derrota con él ejerciendo de juez.

La primera de las comparecencias con la Balona, el 20 de agosto de 2017, también fue la del debut de Antonio Arberoja en la categoría de bronce. La Balompédica empató a un tanto al Badajoz en la jornada inaugural de la andadura 2017-18. Este periódico le concedió un aprobado (1 sobre 3) y dijo de su actuación: “Mal en el reparto de tarjeta –de hecho no mostró una sola a los locales– aunque no erró en la expulsión de Dennis Nieblas [minuto 28]. No cometió graves errores en la señalización de las faltas”.

El trencilla volvió a encontrarse con los albinegros, pero esta vez en el Municipal de La Línea el 16 de diciembre de 2018. La Balona de Jordi Roger venció 1-0 al Recreativo de Granada con un tanto de Pirulo en el minuto tres y se situaba a dos puntos del segundo clasificado. En esta oportunidad Alberoja Rojas mereció un notable (2 sobre 3) y está valoración: “Demasiado preocupado en no mostrar tarjetas, pero correcto”.

Al filial madridista le arbitró en su visita al Rayo Majadahonda de la campaña 2019-20. El duelo acabó en tablas.

La principal novedad con respecto a los colegiados en los encuentros de la Primera RFEF será la presencia del cuarto árbitro, que, como sucede en el resto de las competiciones, auxiliará a los tres de campo y sustituirá a cualquiera de ellos en caso de lesión.