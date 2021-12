Parras: "El cansancio de la Copa no es excusa, vamos a La Línea a competir"

El Club Deportivo Alcoyano llegará este sábado (16:00, en directo por Footters) a La Línea envuelto en una resaca copera más que comprensible. Por un lado desde el martes es noticia en toda España tras haber eliminado al Levante en una dramática tanda de penaltis después de jugar casi 40 minutos con un hombre menos y por otro este viernes (12:30) conocerá su rival en la siguiente ronda, en la que ya sabe que tendrá como rival a uno de los grandes de España. El técnico albiazul, Vicente Parras, trató este jueves de fijar el objetivo en el encuentro que su equipo disputará en el Municipal frente a la Real Balompédica, pero no le resulta fácil, por cuanto buena parte de las preguntas de los periodistas presentes en la ruda de prensa estaban referidas al torneo del K.O.

“Vamos a un campo muy difícil”, dijo el técnico de los alicantinos en referencia a su visita a la Balona. “En La Línea hay una afición muy entregada, muy apasionada. Los equipos visitantes tenemos la suerte de que hay pistas de atletismo alrededor, porque estoy seguro de que si fuese un campo un poco más cerradito, con la pasión que se vive allí el fútbol, sería aún más complicado”.

“Otro de los detalles es que hay que jugar con el factor viento, porque allí suele hacer mucho”, recalcó, para subrayar de inmediato: “Y sobre todo el rival. La Balompédica no está ahí por casualidad”.

“Nos medimos a un rival muy duro, muy rocoso, que muchas de las cosas que hace me siento reflejado, porque las hacemos nosotros también”, dijo el míster. “Es un equipo sólido, compacto, rocoso, que sabe aprovechar muy bien las acciones en campo contrario y no hay que dejarse engañar por los siete goles que le hicieron en Andorra, porque forman parte de un resultado muy engañoso”.

“Es un partido muy difícil, pero nosotros estamos compitiendo bien en todos los campos y tenemos que ir también allí a competir”, recalcó.

Parras dejó claro que ni él ni su vestuario iban a utilizar como excusa para no rendir al máximo nivel en La Línea el cansancio provocado por el esfuerzo extra del pasado martes. “No, no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que mirar para adelante”, dijo convencido.

“Está claro que hemos tenido la mala suerte de que nos han llegado algunas lesiones y enfermedades justo en este momento en el que acumulamos muchos partidos y ahí están los casos de Juli, de Jona, que el otro día no pudo salir, Ángel Sánchez que arrastra un proceso gripal...”, deslizó. “Seis partidos en tres semanas son muchos, pero nosotros tenemos que salir a competir, dar la cara hasta donde lleguemos”.

El entrenador del Alcoyano desveló que su club había solicitado jugar este último partido de 2021 el domingo en vez del sábado “No sé por qué no podemos jugar el domingo, no sé la causa de que no pudiese jugarse por la mañana. El tema de las cuatro o las cinco [en referencia al cambio de hora ante la falta de luz artificial] no creo que se note mucho esa hora, pero un día más de descanso nos hubiese dado alguna opción más, pero no vamos a poner excusas, no es nuestro estilo”.

Parras -que como técnico había pertenecido al Elche y al Ontinyent antes de desembarcar en Alcoy en 2019- vaticina que a partir de enero la competición en Primera RFEF “va a cambiar mucho”.

“Se va a abrir de nuevo el mercado y yo creo que todos los equipos van a echar el resto cada uno intentando alcanzar sus objetivos”, explicó. “Nosotros debemos estar tranquilos porque a pesar de los dos últimos resultados en liga, este equipo compite bien”.