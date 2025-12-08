El 0-4 al Mirandilla, el triunfo más amplio de la Balona como visitante desde febrero de 2021

La Real Balompédica Linense, que este domingo venció 0-4 al Cádiz Mirandilla en encuentro de la decimotercera jornada del grupo X de Tercera Federación, no lograba un triunfo tan amplio como visitante desde el 7 de febrero de 2021, cuando se impuso por idéntico resultado en El Palmar de Sanlúcar al Atlético Sanluqueño, entonces en la primera fase (grupo IV-A) de la peculiar temporada post-Covid en la que los albinegros acabarían logrando una plaza en la entonces nonata Primera Federación.

Dos mil ciento veintinueve (2.129) días, o lo que es lo mismo 304 semanas, setenta meses o 5.83 años ha tenido que esperar la hinchada de la Balona para ver ganar a su equipo como forastero por una renta de 0-4, la conseguida este último domingo en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz sobre el filial del Cádiz, con un hat trick de Pepe Rincón.

En ese periodo los albinegros habían disputado 84 partidos en ruta, en los que no sólo no habían cosechado una victoria tan amplia, sino que solo habían conseguido una vez anotar por triplicado, el pasado 2 de noviembre en su visita a Tomares (0-3).

Es cierto que la división no es la misma -ni se le parece- que en aquel partido en Sanlúcar. Pero tampoco hay que pasar por alto que el triunfo de la Balompédica de esta decimotercera jornada se produjo sobre un rival que no solo era líder, sino que estaba invicto y que apenas había encajado siete goles en las doce jornadas precedentes. Y como el cadista, por mucho que a veces cueste, esta Balona es hoy por hoy un equipo de Tercera Federación.

Categorías al margen, el último precedente se remonta al 7 de febrero de 2021. La Balona peleaba por colarse entre los tres primeros de la fase inicial de la temporada, porque esas posiciones garantizaban una plaza en una Primera Federación (por entonces denominada Liga Pro) aún en gestación.

Una derrota en Tamaraceite a final de enero —sobre todo por la imagen que habían ofrecido los linenses— había hecho tambalearse el proyecto de Raffaele Pandalone y Antonio Calderón. Las aguas comenzaron a calmarse con una victoria albinegra precisamente sobre el Cádiz B (el Mirandilla de ahora) con un gol de Alhassan Koroma y dos paradones de Nacho Miras de por medio.

Llegó la visita a un Sanluqueño en crisis, entrenado por un tal Antonio Ruiz Romerito, que enlazaba tres derrotas y 320 minutos sin anotar un gol.

Aquella mañana del 7 de febrero la Balona formó con Nacho Miras; Óscar Arroyo, Carrasco, Fabrizio Danese, Víctor Mena, Antoñito (Loren, 69’), Aly Coulibaly (Chironi, 65’), Masllorens, Din Alomeriovic, Alhassan Koroma (Luis Alcalde, 57’) e Iván Martín (Pito Camacho, 65’).

El algecireño Antoñito, de penalti (4’), Iván Martín (34’), Alhassan Koroma (57’) y Luis Alcalde (61’) pusieron su firma a las dianas visitantes.

“Ni había escenario más propicio, ni mejor momento. La Balompédica acelera su escalada después de un triunfo incontestable en El Palmar, al que tantas veces y en situaciones tan dispares ha sometido. El todo a babor protagonizado por los de La Línea tras la derrota de Tamaraceite va dando frutos. Los albinegros ganaron de manera aplastante al Sanluqueño, en uno de esos partidos en los que, al contrario de lo que le ha sucedido más de una vez esta temporada, todos los detalles decisivos se giraron a su favor”, decía la crónica de Europa Sur, titulada Mil veces Balona

“El duelo, que permite a la Balona asentarse al ladito de la zona de privilegio, deja tres nombres en lo más alto de la ola: el delantero Iván Martín, espectacular en su debut como titular en el que anotó el gol 1.000 de su equipo en la categoría; Nacho Miras, que no deja pasar una oportunidad para seguir achicando sombras alargadas… y Antonio Calderón”, aseveraba.

“Éste, por muchas razones, tiene matices de triunfo de autor. El fútbol, escrito está, no entiende de más razones que los resultados. Han bastado quince días para que las peticiones de dimisiones del presidente se hayan ahogado en dos marcadores. No veas la pila de gente borrando en sus perfiles de Facebook. La Balompédica, con un partido pendiente, vuelve a ser candidata a lograr el ascenso a la Liga Pro [o como quiera que se llame] directamente en esta primera fase. Y oficializó su candidatura en un duelo en el que recuperó su más valiosa seña de identidad, la raza. Y en el que supo jugar con cabeza cuando la caldera hervía. Lo que viene siendo una lección de solvencia. Un partidazo”, continuaba.

Paradojas del destino: fue el propio Atlético Sanluqueño, tras una victoria en el Nuevo Mirador sobre un Algeciras ya ascendido, el que arrebató en la última jornada a la Balona el derecho de ascender en esa primera fase. Apenas un mes después los de La Línea alcanzarían ese derecho con un empate en Murcia.

El anterior precedente

Cuando en febrero de 2021 la Balona venció en Sanlúcar, acumulaba 2.632 días, en los que había disputado 127 partidos de Liga como visitante, sin anotar más de tres goles fuera del que entonces se conocía como estadio Municipal.

El precedente más cercano a aquella fecha se remontaba al 24 de noviembre de 2013, día en el que los de La Línea se impusieron 0-5 en el San Pablo al Écija Balompié, en el que quedó como su triunfo más amplio en toda su historia en la desaparecida Segunda B.

Con Rafa Escobar (ahora en el banquillo del Egabrense) al frente del equipo y en un duelo que, entonces cosa casi insólita, se pudo medio ver por televisión, formaron por la Balona: Mateo; Manu Palancar, Olmo, Carlos Guerra, Javi Gallardo, Juampe (Raúl, 73’), Ismael Chico, Chema Mato (Alberto Merino, 76’), Óscar Martín, Sergio Ortiz y Hugo Díaz (Copi, 65’).

Hugo Díaz, Olmo, Sergio Ortiz, Copi, al transformar un penalti, y Carlos Guerra pusieron la firma a los goles y pusieron fin a una racha de más de dos meses sin vencer a domicilio.