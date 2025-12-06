El sorprendente líder invicto Cádiz-Mirandilla, menos solvente cuando juega en casa

Después del batacazo del descenso de Segunda a Tercera Federación, al Cádiz CF Mirandilla le tocaba arrancar casi de cero en la que es actualmente la quinta categoría nacional. No quedan muy lejos los años del filial en la desaparecida Segunda B, pero la mala gestión dio paso al desenlace actual. El filial recibe este domingo (12:00) a la Real Balompédica Linense, encaramado en la primera plaza del grupo X, en el que es el único que puede presumir de no haber conocido aún la derrota, si bien es cierto que sus números como local no son los mejores.

El éxito del equipo cadista está en el terreno de juego y en el acierto desde el banquillo, donde Francisco Cordero ‘Rubio’ está logrando lo que pocos pensaban después de no obtener la permanencia la pasada campaña. El lebrijano fue la apuesta del club y se entiende bien con un plantel con una media de edad de 19,4 años, tras la profunda renovación del pasado verano. De ese plantel forma parte el lateral algecireño Raúl Pereira, que de facto es jugador del equipo de Segunda División.

Pocas incorporaciones externas y una apuesta por juveniles y seniors del Cádiz C Balón conforman el equipo del curso 2025-26, que, para sorpresa generalizada, se ha asomado con descaro al liderato de la clasificación. En la plantilla oficial aparece el nombre del lateral algecireño Raúl Pereira, que dio sus primeros pasos en el Loluba pero que, en la práctica, es futbolista del equipo de Segunda División.

Una de las grandes virtudes del Cádiz CF Mirandilla es que compite de verdad cada partido, lo que le permite ser el único equipo del grupo que aún no conoce la derrota (siete victorias y cinco empates). La seguridad defensiva se mantiene a pesar del ascenso al primer equipo de Víctor Aznar, un portero de garantía. Entre David Pérez y Fer Pérez se reparten los goles encajados y los minutos de juego con cifras similares.

La columna vertebral del filial la componen el central Samu Almagro, el pivote Raúl López —hijo del mítico Raúl López, que jugó una década y media en el Cádiz CF en los años 90 y la primera década del siglo actual—, el extremo Ismael Álvarez y los atacantes Sergio Niza y Luis Simón. Entre estos tres últimos se reparten 16 de los 23 goles que acumula el equipo.

Rubio ha utilizado 24 jugadores en 12 jornadas, echando mano de juveniles cuando las convocatorias del primer equipo y las lesiones han obligado a ello. Uno de los grandes descubrimientos del conjunto amarillo es el delantero Jose González —hijo del también mítico Jose González, de los gloriosos años del Cádiz en Primera en los 80 y principios de los 90—, que se ha destapado con dos goles en solo 393 minutos de juego. El espigado ariete es la principal amenaza para los delanteros titulares.

A este Cádiz CF Mirandilla le gusta tener el balón, como a la mayoría de filiales, pero cuenta con la virtud de saber comportarse como un equipo más experto y veterano de lo que refleja su media de edad cuando se trata de esperar en su campo y salir al contragolpe. Para ello tiene velocidad, verticalidad y gol. Y no se corta a la hora de meter la pierna y tirar de juego subterráneo con jugadores como Pajarón, Raúl López o Juan Díaz, que aportan ese punto de carácter que a veces se le puede echar en falta al equipo.

Un dato curioso es que el conjunto de Rubio es el mejor visitante del grupo y, sin embargo, como local hay hasta siete equipos que han sumado más puntos, consecuencia de que en El Rosal le cuesta más cuando el rival se encierra.

Las numerosas bajas con las que el Cádiz CF afronta el duelo de este domingo ante el Racing de Santander invitan a pensar que algún futbolista del Mirandilla no estará con el filial para integrarse en la convocatoria del primer equipo; pero ni uno ni otro hacen públicas sus listas cuando juegan en casa, así que solo cabe especular con que Fer Pérez, Juan Díaz e Ismael Álvarez tienen muchas opciones de ser los citados por Gaizka Garitano.