Rubio, entrenador del Cádiz Mirandilla, destaca el poderío como visitante de la Balona

El entrenador del Cádiz Mirandilla, Fran Cordero Rubio, subrayó que la Real Balompédica Linense, a la que su equipo recibe este domingo (12:00), es “uno de los mejores equipos a domicilio” del grupo X de la Tercera Federación “y está llamado a pelear por el play-off, incluso por el ascenso directo”. En concreto, la escuadra de La Línea es la cuarta con mejor bagaje en ruta, merced a sus nueve puntos en seis desplazamientos.

El míster del filial cadista recalcó que pese a que los albinegros “comenzaron perdiendo los dos primeros partidos” se rehicieron después “y acumula diez encuentros sin perder, con cinco victorias y cinco empates”.

“Va a ser un partido duro”, vaticina el entrenador. “Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para lograr la victoria”.

“Ellos vienen con la ambición de subir este año, así que nos van a exigir mucho, y nosotros debemos mostrar nuestra mejor versión para sacar algo positivo del partido”, recalca.

El entrenador del rival albinegro entiende que la semana de parón competitivo no ha tenido especial incidencia en su plantilla, la única que no conoce la derrota en todo el grupo: “Los chicos han llegado con muchísimas ganas de seguir en la misma dinámica positiva que llevamos”, asegura.

“Los entrenamientos están siendo con la misma intensidad y ritmo de siempre, y la ilusión del equipo es máxima, sobre todo con varios jugadores del filial que entrenan con el primer equipo y mantienen a todos muy alerta”, afirma.