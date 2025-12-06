La radio que descubrió las rimas de Alfonso Ussía

Alfonso Ussía en 1996 ante la casa natal de su abuelo, en la calle su nombre, Pedro Muñoz Seca, en El Puerto de Santa María, junto a la capilla de las Carmelitas

Era una joven emisora que se convirtió en cantera. Él también surgió de la Antena 3 Radio que fundara en 1982 el espabilado becario del Diario de Cádiz Manuel Martín Ferrand. Colaborador en el matinal de José Antonio Plaza y Mayra, en la noche electoral de los 10 millones de votos para Felipe González pronunció varias piezas memorables que revelaron su nombre. Alfonso Ussía iba a ser uno de esos críticos impenitentes del esplendor felipista, leal a sus conceptos, con rimas afiladas y una mala leche guasona que en ocasiones se le agriaba. Tuvo siempre en la memoria a su abuelo, el semiolvidado e infravolorado Pedro Muñoz Seca, abatido en Paracuellos. "Me podéis quitar todo, menos el miedo". Viva El Puerto de Santa María, que él llevaba en su forma de entender la vida hasta la muerte. Precisamente en aquella noche electoral de octubre del 82, Ussía ajustó sus cuentas con Santiago Carrillo.

Jesús Hermida en Hora Cero dejaba su rastro final a las rimas consonantes de Alfonso, minuto de oro de aquella radio porque enlazaba con la saltarina sintonía de José María García, que ponía firmes a los escuchantes de las almohadas ochenteras. Fue de los habituales de Antena 3 Radio hasta el fin de sus días, en 1993, cuando en la calle Oquendo se quedaron en la última tertulia Miguel Ángel García-Juez, Ussía, María Eugenia Fernández de Castro y una tal Ana Rosa Quintana. Los últimos boletines los locutó un chaval voluntarioso de apellido Alsina.

Alfonso Ussía dio sus lecciones de buenos modales en Al loro, el suplemento satírico de Blanco y Negro, cuando comenzó a ser cada vez más demandado. En la radio se sumó a El debate del estado de la nación de Luis del Olmo donde el mejor con diferencia siempre fue Tip. Pasaron a Telecinco haciendo Este país necesita un repaso. Un repaso con más pena que gloria, que sería rebasado por formatos más frescos. Este país se repasaba a sí mismo. Comenzó a cambiar a sobresaltos, a velocidad rápida. A ritmo guerracivilista.