Habrá sorpresas en el juicio al Cuco y su madre

Lo normal es que en un juicio no haya sorpresas, puesto que aparentemente el acto de la vista oral supone una puesta en escena de lo que ha sido la instrucción. Así, se van reiterando las pruebas, las declaraciones prestadas en la fase de instrucción por los investigados, los testigos y las demás pruebas que se han ido recopilando. Pero en ocasiones y, por motivos muy diversos, todo puede cambiar en la fase culminante de la vista oral. Y esto es precisamente lo que ocurrirá el próximo jueves en el juicio a Javier García Marín, el Cuco, y a su madre Rosalía García Marín, que están acusados de haber mentido en su declaración en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo.

Puedo asegurarles que la sorpresa está garantizada y es relevante para este juicio. Fuentes de la defensa del Cuco y su madre han reconocido a este periódico que la vista oral no va a pasar desapercibida, que habrá “sorpresas” en el marco de una “estrategia jurídica” perfectamente definida por los abogados Agustín Martínez y Rafael Ramírez-García del Junco, que representan al Cuco y a su madre, respectivamente.

Aunque, evidentemente, ambos letrados se reservan hasta el momento de la vista oral en qué consisten esas sorpresas –que pueden dar un giro de 180 grados al juicio por el falso testimonio–, sí admiten que puede hacer tambalear la causa y dejar el juicio en cuestiones de índole eminentemente “técnicas y jurídicas”. Este periódico ha podido conocer que las sorpresas están relacionadas directamente con los testimonios y declaraciones de los dos acusados, si bien los letrados mantienen el mutismo absoluto sobre la cuestión. Lo que sí parece claro es que esas revelaciones no guardan relación con el trasfondo del caso, es decir, con el asesinato de Marta del Castillo y el encubrimiento del paradero del cuerpo de la joven, que sigue sin conocerse 13 años después de aquel trágico 24 de enero de 2009.

Para salir de dudas sobre cuáles son esas cartas que la defensa se guarda bajo la manga habrá que esperar hasta el inicio del juicio, el próximo jueves, pero para intentar conocer por dónde puede salir el caso se puede recurrir a algunas de las claves que las defensas han ido exponiendo en los diferentes escritos aportados a la causa, entre ellos su escrito de conclusiones provisionales o el más reciente en el que han mostrado su oposición a que el juicio sea grabado por los medios de comunicación. Recuérdese que la juez sólo ha autorizado que se graben algunas imágenes y se tomen fotos antes del inicio del juicio, lo que se conoce como un “modo”, aunque sí habrá 13 periodistas en la Sala para poder seguir el desarrollo de las sesiones.

En ese escrito, el abogado Agustín Martínez rechazó la grabación total del juicio para, según sostuvo, evitar la denominada “pena de telediario” porque, siguiendo su argumentación, “la Sala de un tribunal no puede ni debe convertirse en un escenario en el que representar una obra teatral para mayor gloria de un público ávido de morbo, o para satisfacer intereses publicitarios que en nada ayudan al recto sentir de la Administración de Justicia”.

Piden la absolución por la sentencia del Cuco “no era firme” cuando declaró en el juicio

La estrategia que, hasta este momento y a la espera de las sorpresas que esperan en la vista, han diseñado las defensas aparece reflejada en el escrito de defensa presentado antes del juicio y en el que tanto el Cuco como su padre solicitan su absolución. La Fiscalía pide ocho meses de prisión y una multa de 1.500 euros para cada uno, mientras que la familia de Marta pide dos años de cárcel, multa de 1.800 euros y 20.000 euros de indemnización por los “daños morales”.

En el escrito de defensa, los letrados alegan que se han vulnerado derechos fundamentales del Cuco, en concreto, los artículos 17.3 y 24.2 de la Constitución, además de vulnerarse el derecho reconocido en el artículo 18, porque sostienen que cuando Javier García Martín declaró como testigo en el juicio por el asesinato de Marta –el 25 de octubre de 2011–, no se había declarado la firmeza de la sentencia del juzgado de Menores número 3 de Sevilla que lo había condenado a tres años de internamiento como encubridor del crimen.

Según el letrado, “el presidente de la Sala debió y no lo hizo, leerle sus derechos constitucionales que ahora se denuncian vulnerados: el de no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, al tener su testifical declaración directa relación con los hechos ya imputados a él con anterioridad”. Y en cualquier caso, aunque no fuese así, “sigue estando amparado a su derecho constitucional del artículo 18 de la Constitución”, asevera.

Seis sesiones de juicio previstas y con Carcaño declarando en la Sala

La juez ha previsto inicialmente que el juicio se desarrolle en seis sesiones y que rindan testimonio hasta 13 testigos. La declaración de Miguel Carcaño, que será trasladado al juzgado desde la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), se ha fijado para el 31 de mayo.

El primer día del juicio, el 26 de mayo, se analizarán las cuestiones previas que puedan presentar las partes y se procederá a la declaración de los dos acusados, mientras que al día siguiente declararán los primeros testigos, entre ellos los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, el camarero del bar La Portada, el supuesto infiltrado en el entorno de la familia del Cuco, y el matrimonio que estuvo con los padres del Cuco en este bar, pero que sostiene en su declaración que ese encuentro fue la noche anterior al crimen.

Todo este calendario está diseñado antes de las sorpresas que deparará la vista oral en su arranque.