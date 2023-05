Los sindicatos reconocen "avances" para alcanzar un acuerdo sobre Atención Primaria en Andalucía

Las reuniones que el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la directora de Personal, Carmen Bustamante, han mantenido con los representantes de los sindicatos sanitarios, apuntan a la posibilidad de un acuerdo sobre la Atención Primaria en Andalucía por primera vez desde que comenzaran los encuentros el pasado 26 de enero. Así al menos lo han trasladado a este periódico participantes en estas conversaciones, a pesar de que "por lealtad" no quisieron entrar en más detalles en espera de la reunión de la mesa técnica que tendrá lugar en la mañana de hoy.

Pese a ello el portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Andalucía, Luis González, reconoció que "la búsqueda de un acuerdo global sobre Atención Primaria, se ve un poco más cerca, después de que se concretaran algunos avances en la posición inicial que mantiene la Consejería de Salud".

Éstos señalan hacia "la necesidad de unificación de las urgencias y emergencias extrahospitalarias, que se ha expuesto de una manera mucho más concreta y, aunque queda un trecho por avanzar, está en la dirección correcta" y, especialmente en "la carrera profesional que simplifica y mejora el modelo, algo que va a permitir el acceso de más trabajadores al SAS".

En cualquier caso, González recordó que todavía queda "por reconocer a los 12.000 profesionales que fueron contratados para hacer frente a la pandemia" para lo que han recordado que exigen "un plan para su conversión en plantilla", algo en lo que también reconocen avances.

Las próximas horas resultarán cruciales en aras a la consecución de este acuerdo global sobre Atención Primaria, para lo que la mesa que tiene lugar en la mañana de hoy, "debe incluir mejoras retributivas, avanzar en esa unificación de los servicios", ya que de lo contrario "estaremos de nuevo ante un brindis al sol". "Si estas cuestiones se consiguen, evidentemente será posible llegar a un acuerdo. Si el SAS no desciende a los hechos en estas cuestiones, pues las negociaciones no irán adelante y muy posiblemente sea un día de ruptura".

Por su parte, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, ha reconocido que acuden a la mesa "con la máxima predisposición a cerrar acuerdos que mejoren tanto las condiciones laborales de nuestros profesionales como las asistenciales que reciben nuestros pacientes" Y a partir de ahí, "toda nuestra energía para intentar sacar algo positivo", subraya Macías, que incide en que lo que "queremos es llegar a un acuerdo; es nuestra única intención y con esa premisa acudimos a la reunión de mañana".

Lo que sí han querido dejar claro es que uno de los aspectos innegociables es la retirada de la Atención Primaria de la orden de tarificación ya que "si no hace, desde luego no tendrá nuestra firma; no pedimos la retirada total, sino únicamente el apartado que hace referencia a la Atención Primaria, puesto que consideramos que tal y como está recogida, podría privatizarse el servicio cuando exista una falta de personal y éste se puede dar en los periodos de vacaciones de verano o en navidades"; el resto de la orden "consideramos que se puede quedar como estaba hace ya varios años".

El resto de participantes en estos encuentros previos sostuvieron que "de momento, no nos han planteado la principal de nuestras exigencias, algo que no estamos dispuestos a dejar pasar; si en la mesa no lo plantean, desde luego no va a haber ningún tipo de acuerdo de ninguna de las maneras", reconocieron representantes sindicales quienes rebajaron las expectativas sobre las conversaciones que mantuvieron en las últimas horas al nivel de "tomas de contacto previas que están sirviendo para conocer el posicionamiento de cada una de las partes".

El portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró tras la reunión del Consejo de Gobierno que "estas reuniones preparatorias parece que apuntan a avances importantes" aunque a su juicio "demuestran la predisposición del Gobierno en alcanzar un acuerdo, ya que siempre hemos hecho gala de tener voluntad de consenso y diálogo, especialmente en un tema tan delicado como es la salud". Para el consejero "la voluntad del Gobierno es conseguir un acuerdo lo antes posible, aunque eso depende de la voluntad de dos partes, no sólo de una".

Estas conversaciones previas que nunca se habían dado en ninguna de las reuniones anteriores, llegan después de casi cuatro meses desde que comenzaran las conversaciones y con la principal crítica de los sindicatos de "que en la última de ellas, se pusieron encima de la mesa las mismas propuestas que se hicieron a finales del pasado mes de enero cuando empezaron". No obstante, el cambio de actitud sí parece esta vez obedecer a un propósito de llegar a un acuerdo en las próximas horas, o al menos a trasladar a la mesa técnica alguna de las peticiones de los sindicatos.

Además de las concentraciones en los centros de salud que "se repetirán hasta conseguir un acuerdo global para toda la Atención Primaria" el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha convocado desde hace más de un mes jornadas de huelga cada miércoles, al considerar que la situación sigue sin resolverse y "se acumulan cuestiones pendientes".

Así, esta organización sindical mantiene su sexta convocatoria de paro para este miércoles, coincidiendo con la celebración de la reunión de la mesa técnica, al opinar que sigue sin haber "soluciones efectivas". Además acompaña la huelga de movilizaciones, previstas de 11:30 a 12:00, ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para exigir "medidas urgentes que incluyan una mayor inversión".

El SMA ha reclamado "la reforma eficaz de la Atención Primaria, la mejora de las condiciones laborales y la recuperación del papel protagonista del facultativo, que parecen no valorar", ha dicho en la convocatoria.