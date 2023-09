¿Cómo deben los padres gestionar en casa una situación como la del instituto Jerez?

El psicólogo sanitario y forense Nicolás Vilches ofrece consejos dirigidos a los padres de los menores que han sido testigo de la agresión en el IES Elena García Armada de Jerez, que se ha saldado con tres docentes y dos alumnos heridos, desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.

-¿Cómo deben actuar los padres con niños que han sido testigos de la agresión?

-Tras estas situaciones se tiende a invalidar las emociones, lo cual es un error. Los niños tienen que expresar las emociones y los padres no deben reprimirlas ni invalidarlas. Si el niño necesita llorar deben dejarle llorar. Además los padres deben mantenerse vigilantes, pero sin interrogar sobre lo sucedido: es decir, la padre debe acompañar, escuchar, mostrar comprensión al menor, pero no debe preguntarle sobre los detalles del suceso. Si el niño quiere contar lo que ha vivido, que lo cuente, pero sólo si él quiere.

-¿Cómo suele vivir un menor un episodio violento?

-Cada persona vive un trauma de distinta manera. Los padres deben estar atentos, durante un tiempo, a posibles cambios de actitud en su hijo o hija. El trauma no siempre afecta inmediatamente después, y se puede manifestar por ejemplo a los seis meses. Los padres deben estar pendientes de cambios en los menores teniendo en cuenta que las señales que delatan depresión en los adolescentes son distintas que en los adultos. Los adolescentes, por ejemplo, se manifiestan mostrando "mal genio", malas contestaciones.

-¿Puede afectarles a largo plazo?

-Las víctimas de un trauma puede generar fobias, o bien mostrar que no quieren ir al colegio, además de trastornos ansiedad, depresión o trastornos de adaptación. Además del estrés post-traumático, que se puede prevenir. El estrés post-traumático requiere síntomas durante, al menos, 30 días. A la mínima sintomatología deben acudir a un psicólogo.

-¿Y los docentes que han sido víctimas?

-Tratamiento similar al de los adolescentes víctimas.

-¿Y el agresor?

-Mi consejo es no hablar mucho del agresor porque también puede ser una víctima. Deben de evaluarlo.

-¿Consejos frente al bullying?

-Es importante que los padres conozcan a sus hijos. No conocemos a nuestros hijos, no estamos con ellos, ni hablamos con ellos, no les dedicamos tiempo, y es necesario. El bullying se puede prevenir: los niños que son víctimas suelen dar señales con cambios de actitud, y sólo si les conocemos como padres podemos percibir que algo no va bien, y actuar. Sería positivo además un programa educativo dirigido por psicólogos en el sistema educativo para que los niños aprendan a gestionar la frustración, la empatía, el ser diferente, etc. porque la raíz de muchos problemas en la infancia y adolescencia se vincula a la falta de herramientas en los menores para la gestión emocional de determinadas situaciones.