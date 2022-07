El fiscal reprocha que la ayuda al presidente del Cádiz se gestó en una "reunión clandestina" en la casa de Pérez-Sauquillo

La Fiscalía Anticorrupción ha reprochado este jueves que la ayuda a la empresa Own&Spa, que promovió el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, se gestó en una "reunión clandestina" celebrada en el domicilio particular del entonces presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, y antes de que incluso se hubiera constituido la sociedad a la que se concedió un préstamo de 150.000 euros que, según el Ministerio Público, se realizó sin que se hubiera realizado un análisis económico del proyecto.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto ha defendido en su informe en la Audiencia de Sevilla por qué solicita una condena de dos años y medio de prisión y seis años de inhabilitación para el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, al que considera "inductor" de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con la sociedad Own&Spa, de la que era consejero y socio promotor. La misma condena reclama para la hermana del presidente del Cádiz, María Ángeles Vizcaíno, consejera delegada de la empresa, como inductora de los mismos delitos, mientras que eleva a seis años de cárcel y diez años de inhabilitación la pena para el tercer acusado, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, al que atribuye la autoría de los delitos de prevaricación y malversación relacionados con la intervención en esta mercantil.

El fiscal ha explicado que Tomás Pérez-Sauquillo llevó el proyecto al consejo de Administración sin que existiera ese análisis económico y el órgano lo aprobó, en opinión del Ministerio Público, "absolutamente engañado", puesto que se le "ocultaron" las salvedades que había efectuado al proyecto el entonces director del departamento de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos y también el "verdadero valor" de la empresa.

En este sentido, ha dicho que la empresa presentó un segundo plan de negocios en el que se redujo en un 53%, es decir, en 1,5 millones de euros el nivel de inversiones que realizaban los promotores del proyecto, y ha asegurado asimismo que Own&Spa no tenía "ni fábrica, ni diseño", puesto que lo que hacían en realidad era "contratar con proveedores para hacer piscinas, pero no había ningún centro de producción".

El representante del Ministerio Público ha rechazado que el proyecto tuviera interés por su innovación -"hacer piscinas estaba inventado ya"- y ha añadido que los promotores son los que tenían que "poner el dinero", arriesgar la inversión y presentar un proyecto innovador, pero el proyecto del presidente del Cádiz no tenía "ni talleres, ni fábrica, ni showroom -sala de exposición- ni departamento de investigación", algo de lo que "ni siquiera aportan una fotografía", ha aseverado Fernando Soto, que ha indicado, en contra de lo que sostiene la acusación del PP, que hay indicios más que suficientes para fundamentar la condena de los acusados.

A nivel general, el fiscal también ha criticado la acusación de la sociedad pública de capital riesgo Invercaria, de la que ha criticado que cuando estalló el escándalo "ni uno solo de los préstamos participativos se estaban pagando ni se estaban reclamando".

El PP dice que el proyecto "pasó por todos los filtros y cumplió el plan director"

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PP, que ayer anunció la retirada de los cargos contra los tres acusados, ha explicado en su informe que, a su juicio, los hechos enjuiciados "no se pueden encajar en los elementos del tipo" delictivo, al estimar que "no queda acreditado la verificación y contundencia necesaria de los hechos que nos sirvieron de base en su día para la formalización de la acusación, por ello entendemos que debe de prevalecer el principio de presunción de inocencia de los acusados", ha afirmado el abogado Wenceslao Moreno.

El letrado ha añadido que esta acusación entiende que "ha quedado acreditado que el proyecto Own&Spa pasó por todos los filtros y, aunque con luces y sombras, finalmente cumplió con el procedimiento del Plan Director 2005-2008, al margen de que sea considerado un borrador o un documento definitivo como tal"

El PP ha recordado que es "una realidad que hubo reparos técnicos inicialmente", pero lo relevante es que el proyecto "entró por los cauces adecuados, por el departamento de Promoción; no hubo presiones internas en Invercaria mientras estuvo paralizado por los técnicos de Promoción; y fue desbloqueado posteriormente por otros técnicos".

Asimismo, ha destacado que cuenta con un informe del departamento de Análisis para ser presentado en el consejo de administración de Invercaria, que "aprueba la inversión en tiempo y forma, y cuenta con otro informe técnico para el consejo rector de la Agencia IDEA, que ratifica la inversión en tiempo y forma. Todo conforme al Plan director 2005-2008".

Por último, esta acusación ha señalado que "la gran dificultad que sufrió el proyecto es que estuvo retenido durante más de un año por no superar las cautelas técnicas que le impuso Cristóbal Cantos en el departamento de Promoción. Sin embargo, tras la marcha de Cantos en junio de 2008, se desbloqueó técnicamente el proyecto, que siguió el curso procedimental adecuado".

La ayuda no fue "arbitraria ni fruto del capricho"

Las defensas de los tres acusados han pedido la libre absolución al considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito algo.

El abogado Miguel Villegas, que representa a la hermana del presidente del Cádiz, ha afirmado en su informe que las operaciones realizadas en relación al proyecto de Own&Spa "no fueron ni arbitrarias ni fruto de algún capricho, sino la consecuencia final de un proceso que se ajustó a las directrices del plan director".

El letrado de María Ángeles Vizcaíno ha sostenido que a partir de los datos de facturación de Own Spa, "el valor de la empresa a la fecha de constitución (sin facturación) no puede ser igual que al valor de la misma empresa a febrero de 2009, habiendo alcanzado la sociedad en el 2008 una cifra de negocio de 639.602,59 euros". Por lo tanto, ha proseguido, "no puede considerarse irracional o ilógico que la prima pagada por Invercaria en febrero de 2009 (una prima de 13.606,30 euros por participación) fuera superior a la pagada por los socios inversores en febrero de 2007 (9.969,94 euros de prima de emisión por participación)".

Asi, la prima pagada en febrero de 2009 por Invercaria "debería, al menos, ser equivalente al valor que a dicha fecha hubieran alcanzado las aportaciones realizadas de los socios inversores/fundadores en febrero de 2007".