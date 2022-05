Macarena Olona y el sonoro empadronamiento fugaz en Salobreña

Salobreña "está de moda", esa es la conclusión a la que han llegado Pedro, Antonio y José Luis, tres vecinos del municipio de la costa de Granada que, de forma animada y algo acalorada, no han perdido la oportunidad de comentar, tostada de tomate y café en mano, los grandes temas del momento. Durante unas horas, Salobreña se convirtió en el epicentro de las conversaciones de media España. Prácticamente nadie fue ajeno a la polémica suscitada a raíz del empadronamiento de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, en este rincón de la Costa Tropical, que junto al fichaje del futbolista Mbappé, fue sonoro y fugaz, ya que finalmente quedó en nada.

"Fuimos Trending Topic –uno de los temas más comentados- en Twitter, por encima incluso de Mbappé, y mira que el tema del fichaje del Real Madrid es cosa seria", explica José Luis mientras busca en su móvil la última hora del futbolista. "No nos hemos visto en una así nunca", añade en referencia a la publicidad del municipio en redes sociales, mientras bromea que "lo mismo es el momento para que tanto Macarena como Kylian se dejen ver por aquí, que nosotros le invitamos a desayunar".

Mientras Antonio apostilla que "lo mismo se llevan más de una sorpresa si se ponen a investigar a todos los empadronados, pero no de aquí, de media España, yo mismo soy de Jaén y estoy empadronado en Salobreña desde hace años y solo vengo en verano".

No se trata de un tema baladí, la última hora sobre el empadronamiento en este pueblo tranquilo de la Costa de Granada de la alicantina Macarena Olona, interesa y mucho. "Aquí nos conocemos prácticamente todos", interrumpe José Luis, quien señala también que Manuel Martín, el concejal del partido en el municipio, "es muy conocido, él y su familia. Es el dueño del Hotel Salobreña y la familia tiene varios negocios aquí y en Motril". "Lo que es incuestionable es que, ya sea por descuido o intencionadamente, si había alguien que no sabía quién era la candidata de Vox a la Junta, ahora si lo sabe, porque ayer salió en todas las televisiones, le han hecho la campaña gratuita".

A escasos dos metros de la mesa en la que estos tres amigos divagan mientras desayunan en una cafetería en pleno centro de Salobreña, Manolo Díaz, madrileño que lleva desde que se jubiló residiendo en la parte baja del pueblo, interrumpe la conversación para defender la acción de la alcaldesa, "María Eugenia ha hecho lo que tenía que hacer, no le quedaba más remedio".

No muy lejos del lugar, Eva y Jorge se encuentran preparando algunos pedidos de su floristería del mercado municipal. Sobre el tema del momento lo tienen claro, "siempre ha habido temas de empadronamientos por conveniencia para poder optar a algún cargo, no veo la diferencia con otras ocasiones. La de Vox mucho arraigo no tendrá con Salobreña, pero en otros casos habrá pasado igual". Por su parte, Eva, de forma sonriente señala que le gustaría preguntarle por qué ha escogido Salobreña, "hay muchos pueblos en Andalucía y tengo curiosidad por saberlo, me gustaría que viniese también al mercado y conocerla, si es verdad que vive por aquí, me gustaría que viene al mercado, a nuestra floristería".

El punto de encuentro de las charlas

Un banco situado en pleno centro del mercado municipal es catalogado como uno de los mentideros políticos, sociales y económicos más concurridos del municipio. De forma asidua, vecinos de Salobreña eligen este lugar para dialogar sobre lo que pasa en el día a día del pueblo, ponerse al día y comentar la actualidad. Desde hace días, y sobre todo ayer, el tema elegido era el empadronamiento de Macarena Olona en la Villa. La dueña de la floristeria explica que, representantes de todos los signos políticos han pasado por el mercado para saludar, y pese a que a ella le interesa poco la política, si que está al tanto de todo lo que pasa gracias a las tertulias del banco. "En ese banco se habla mucho de política, sobre todo las personas mayores del pueblo que tienen sus ideas de muchos años, hay muchas conversaciones y discusiones".

Y sin salir del propio mercado, no es difícil encontrar disparidad de opiniones. Pedro Ruiz, asegura mientras realiza unas compras, que "se lleva hablando un tiempo del tema, pero a esta persona no se le ha visto el pelo por Salobreña, sinceramente. Pero ni a ella ni al cochazo ese que dicen que tienen. Creo que, si necesitaba empadronarse en algún sitio para presentarse a las elecciones, lo primero que tendría que hacer son las cosas bien, y si está empadronada de verdad, que lo demuestre y no mareé tanto la perdiz. A mi si me ponen en duda y llevo razón, pongo los papeles por delante y le calló la boca a quien sea".

Entre medio de la conversación se acerca un joven salobreñero que prefiere no dar su nombre, que al escuchar el tema de conversación apunta que "lo que tienen que hacer los políticos es preocuparse más por las ciudades y estar más en la calle conociendo las inquietudes del municipio, a mí me da igual que en la Junta me represente una de Salobreña o de Valladolid, siempre y cuando se preocupe por lo nuestro. Son muchos los políticos que se presentan por un sitio que ni siquiera conocen, tanto en la derecha como en izquierda, y si no que se lo pregunten a Podemos que presentó en Almería a uno de otro sitio o que presentó como candidato al Congreso a uno en varias ciudades diferentes porque no salía elegido".

De momento habrá que esperar para ver si la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía presenta algún documento o justificante para acreditar su residencia, y la decisión que la Junta Electoral, como órgano competente, determina. En medio de la polémica, el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada en Salobreña (Siplg), asegura que "no se ha realizado ninguna investigación detallada en este caso concreto, como tampoco se realizan de forma habitual en los demás empadronamientos que se nos encomienda". Un comunicado que la propia Olona ha compartido en sus redes sociales señalando que la semana que viene será ella la que hable.

Y que, entre otros motivos, no ha transcurrido "el tiempo suficiente para poder realizar gestiones tendentes a comprobar si ciertamente se reside o no en el municipio". Por lo que dicho informe no sería suficiente para determinar si Olona hace uso de la vivienda de forma asidua.

Mientras tanto, en Salobreña se sigue hablando del día que fueron Trending Topic junto a Mbappé y la posibilidad de ver próximamente un Porsche Panamera circulando por el casco histórico del municipio.